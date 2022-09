Tamara Falcó presume pletórica de anillo de compromiso tras anunciar su compromiso con Íñigo Onieva La marquesa de Griñón no ha podido borrar la sonrisa de su cara en su primera aparición ante las cámaras como una mujer prometida

Tamara Falcó no puede estar más feliz y contenta tras anunciar que se casa con Íñigo Onieva. En su primera aparición pública ante las cámaras como una mujer prometida, la marquesa de Griñón ha salido de una vivienda en compañía de una amiga mientras lucía una amplía sonrisa que no se le ha borrado ni un solo segundo de la cara, y, a pesar de haberse tenido que marchar del lugar donde estaba congregada la prensa para asistir a su siguiente cita, ha afirmado la enorme alegría que siente por dar este paso tan decisivo en la consolidación de su relación. Antes de entrar en el vehículo que la transportaba, la influencer ha mostrado con gran orgullo su flamante anillo de compromiso, al que contemplaba con suma ilusión. Una reacción que va en perfecta sintonía con el precioso texto que ha publicado en sus redes sociales con el fin de compartir esta gran noticia con su amplía comunidad de seguidores. "Antes de conocerte Iñigo, me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro mejor, totalmente inesperado. Al final en la vida lo único que importa es el Amor".

Aunque también ha sido preguntada sobre la posible fecha de la boda o los preparativos que tiene en mente, la hija de Isabel Preysler ha preferido no entrar en detalles en esta ocasión, si bien es cierto, que en el pasado Tamara ya aseguró para ¡HOLA!, que su mayor sueño era celebrar esta unión matrimonial en El Rincón, el palacio que ha heredado de su padre, Carlos Falcó y que se encuentra situado en Aldea del Fresno (Madrid). De la misma manera, en una de sus intervenciones en El Hormiguero, programa televisivo en el que trabaja como colaboradora, confesaba que no buscaba un enlace con un número de invitados excesivo, sino más bien una fiesta íntima en la que no faltase nadie de su círculo más cercano, puesto que es con ellos con quien quiere estar durante este gran día.

Una aventura que tiene la suerte de vivir junto a Ínigo Onieva que también le ha dedicado unas sentidas palabras a su futura esposa como respuesta a la romántica declaración que esta le ha ofrecido en redes. El empresario ha asegurado que se siente como el "hombre más afortunado", ya que no ha podido encontrar una compañera de camino más perfecta. "Mi amor, gracias a ti por hacerme el hombre más afortunado al tener de compañera de vida a la persona más pura, divertida y llena de amor del planeta. Love u", señalaba junto a un corazón rojo.

Otras de las decisiones que a buen seguro la pareja toma una vez que hayan pasado por el altar es su mudanza al precioso piso que la hermana de Ana Boyer adquirió en la urbanización Puerta de Hierro, una de las mejores zonas de la capital de España y muy cercana a la vivienda de su progenitora. Una propiedad diseñada a su completo gusto por el prestigioso arquitecto Joaquín Torres y que cuenta con 186 metros cuadrados, dos terrazas una de las cuales tiene una piscina, cuatro dormitorios y tres baños. Sin duda, un increíble nidito de amor con todas las comodidades posibles para esta etapa vital que está apunto de comenzar.

