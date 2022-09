¿Tienes una boda este fin de semana? Inspírate en el look de invitada de Tamara Falcó y acertarás

Durante los días de la semana llevas vaqueros, vestidos y total looks estampados, pero llega el sábado por la mañana y tienes que construir un estilismo de invitada de diez, ese que aún no ha estrenado nadie y con el que convertirte en la más sensacional de la cita. No hay fin de semana que no haya una boda en tus planes, y el objetivo de ir diferente a las demás es bastante complicado. Pero estamos aquí para salvarte y gracias al ingenio FASHION de Tamara Falcó, hemos dado con el próximo look otoñal, ideal para quienes tienen poco pecho por su escote.

Si hace tan solos unos días admirábamos la maravillosa elección de Sassa de Osma que combinó con un par de alpargatas, hoy lo hacemos con la pieza tan favorecedora que ha estrenado la madrileña y promete ser todo un éxito de ventas, igual que su divertido truco para seguir llevando sandalias en el entretiempo. Olvídate de los estampados bañados de colores atrevidos o de los looks con capas de gasa que se han vuelto virales, porque esta temporada querrás apostar por versiones más oscuras como el suyo en burdeos. Una preciosa creación de manga larga, con falda ceñida y un delicado nudo en el escote con aberturas, una propuesta que forma parte de su último proyecto de moda que aterriza en el mejor momento, ¡todo lo que hace es un éxito asegurado!

¿Quién firma su look?

Además de cocinar a nivel profesional, participar en programas de televisión y ser imagen de diversas firmas, también tiene su propia marca, TFP by Tamara Falcó, y ese don para diseñar colecciones de invitada diferentes y sofisticadas que une con toque de modernidad que todas las amantes de la industria desean añadir a su repertorio. Es el caso la última línea que ha lanzado con Pedro del Hierro, inspirada en el famoso palacio El Rincón de su padre, situado a las afueras de la capital. En ella encontramos diferentes opciones para lucir en citas que requieran un estilismo más elegante y formal.

Como por ejemplo, la nueva pieza de corte midi y silueta evasé que se ha colado en su amplio y exquisito vestidor, lo encontramos bajo el nombre Nazarí disponible en tienda por 289 euros. Y lo mejor de invertir en este vestido que te recomendamos combinarlo combinarlo con sandalias metalizadas o zapato joya, y un tocado, es que además de ir diferente, también apostarás por la artesanía de nuestro país.