El truco FASHION de Tamara Falcó para seguir llevando sandalias de tacón en el entretiempo

Entre las claves para lucir un buen estilismo, además de escoger prendas de tu talla correcta y con las que no te sientas disfrazada, hay varias pinceladas que pueden cambiar por completo el registro y en el último acto de Tamara Falcó, ha demostrado cómo hacerlo con estilo y con un complemento en concreto. Pocas horas quedan para despedir el verano, pero no por ello tenemos que olvidarnos de los zapatos que nos han acompañado estas semanas de calor, o por lo menos, ¡no por ahora! La marquesa de Griñón ha sorprendido en su última aparición pública con un look de lo más acertado que podrás copiar este mismo fin de semana.

Ni clásica ni moderna, en esta ocasión ha optado por piezas de fondo de armario que nos apasionan. Entre todas las opciones que podría haber elegido, se ha decantando por el uniforme estrella de las expertas en moda, ese con el que siempre vas guapa y elegante, tanto a la oficina como a un desfile, ¡y no pasa de moda! Hablamos del conocido traje de chaqueta, el que popularizó Yves Saint Laurent sobre la pasarela en los años sententa y se ha consolidado como un hito en el vestidor femenino. El suyo es en azul marino y lo ha combinado con una camisa azul clarita con rayas y puños en blanco de la marca parisina Sandro y bolsito rojo rectangular. Pero como avanzábamos antes, ¡la magia del conjunto reside en sus pies!

Como buena conocedora de las tendencias, Tamara ha sorprendido apostando por un truco de estilo puesto en práctica por las estilistas y diseñadoras más influyentes del sector: anudarse las sandalias de tacón al pantalón. Desde hace un par de temporadas hemos visto pasear durante las primeras semanas de frío y por las grandes avenidas de París y Milán este tipo de zapatos veraniegos de forma glamurosa y original. Y en plena semana de la moda madrileña, nuestro referente de estilo ha convertido este gesto en toda una revolución con Satya 110, un mule de piel con un par de lazadas estampadas en varios tonos de Jimmy Choo, disponibles en tienda por 448 euros.

¿Cómo adaptar la tendencia al día a día?

Este genial consejo no es nada nuevo para las que se mueven dentro de la industria, pero nos encanta que poco a poco vaya cobrando más visibilidad para así convertirlo en todo un hit FASHION. Además de invertir en piezas de calidad y básicos, la intención de las expertas es aprovechar para alargar la vida de ciertos accesorios temporales, como las sandalias de tacón. Igual que la marquesa lo ha hecho en estas últimas semanas de estío, tú también podrás unirte a este fiebre. Nuestro consejo es hacerlo con un pantalón de traje, para así no fallar en el intento, aunque hay mucha más versiones llamativas aptas para las que se atreven con todo, como combinarlas con conjuntos de piel, sudaderas y piezas de camuflaje.