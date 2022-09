Tamara Falcó lanza una colección de vestidos inspirada en el palacio de su padre

Si tenemos dos cosas claras de Tamara Falcó son: la primera, que no hay quien la pare, y la segunda, que todo lo que hace, es un éxito asegurado. Así, tras la buena acogida que tuvo la primera colección en la que colaboró con Pedro del Hierro, ahora la marquesa de Griñón y el director creativo de la firma, Nacho Aguayo, se vuelven a unir para hacer que queramos desde ya todos los diseños de esta colección de otoño-invierno. TFP by Tamara Falcó está inspirada en la propia vida de la marquesa y en aquellos lugares especiales para la diseñadora, como El Rincón, su casa familiar, o Las Salesas, su actual residencia. Pero, ¿qué puedes esperar de está colaboración? Como no podía ser de otra manera dado el ADN de la firma, los tejidos y los materiales son de calidad, están fabricados en España y están llenos de colorido.

-Tamara Falcó posa con el vestido bordado ideal para las últimas semanas del verano

Son tres nuevas colecciones, “El Rincón”, “Salesas” y “Christmas”, y aunque cada una es especial por diferentes motivos, Tamara ha querido que la llamada “El Rincón” sea la primera en lanzarse a la venta por hacer referencia al palacio de su padre y que, habrás podido ver en el reality Tamara La Marquesa de Netflix. El nombre de esta primera cápsula hace un guiño a la figura paterna, explican desde la marca. Te gustará si eres fan del color y los estampados, de los tejidos fluidos con lúrex y el jacquard. Una colección (ya disponible), con el vestido como protagonista, que está llena de looks perfectos para asistir a todos los eventos que están por venir.

La segunda colección, “Salesas”, la podrás adquirir a mediados de este mes. Vas a quererla entera si estás buscando las prendas perfectas para volver a la rutina este otoño. Y, como ya puedes deducir por su nombre, está inspirada en el barrio de Las Salesas en Madrid, donde Tamara reside actualmente. Y, como no hay temporada de invierno que se precie sin hacer una colección de fiesta, Tamara Falcó ha querido crear “Christmas”, para que deslumbres en los eventos de Navidad.