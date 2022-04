Tamara Falcó vuelve al trabajo con su look favorito: americana y pantalón 'wide leg'

Está siendo una primavera de lo más especial para Tamara Falcó. Tras recorrer Roma y pasar unos días con amigas en Sevilla, la marquesa de Griñón disfrutaba de las vacaciones de Semana Santa en Filipinas junto a su pareja, Iñigo Onieva. Un viaje del que está compartiendo muchas imágenes... aunque la realidad es que ha tenido que volver al trabajo en Madrid. Anoche reaparecía en El Hormiguero, programa en el que colabora semanalmente, junto a sus compañeras de plató, Nuria Roca y Cristina Pardo. Con ellas posaba antes de la emisión, desvelando así el look escogido para su regreso a la televisión: americana y pantalóna ancho, una de sus combinaciones favoritas, y la de tantas chicas prácticas como ella.

Una americana beige, infinitos looks

Siempre repetimos que las buenas compras son esas que puedes llevar infinitas veces y en looks muy distintos, y Tamara Falcó es experta en localizarlas. Anocha, la hija de Tamara Falcó -asesorada por la estilista Montse Nieto- se decantaba por una americana beige clásica que pertenece a ese grupo de piezas versátiles indispensables en el armario cápsula. La suya era cruzada, con la clásica doble botonadura nacarada y con un bonito corte asimétrico que le daba un aire más moderno. Además, el escote en 'V' enmarcaba su medalla dorada, joya protagonista del look.

El calzado elegante que ocultaba su pantalón 'wide leg'

Igual que la blazer, los pantalones anchos -en azul marino- con la que la combino pueden ser la base de muchos looks, desde un conjunto informal con zapatillas, hasta una opción más elegante o worker, si los llevamos con tacones. Ella escogió por esa última opción, pero en su versión más sofisticada ya que optó por unas sandalias doradas de tiras y tacón alto. Se trata de un calzado que, como todo el look, incluiríamos en la categoría de "compras inteligentes", pues tan pronto nos resuelve un look de trabajo -Tamara lo ha demostrado- como uno de invitada. Y ahí reside la clave de las expertas en moda: nunca compres algo que solo puedes llevar una vez.