Tamara Falcó elige el uniforme de 'Gossip Girl' que nunca pasa de moda

Entre todas las tendencias que se suben a la pasarela temporada tras temporada, hay combinaciones que perduran al paso del tiempo consolidándose como las favoritas para aquellos días en los que no sabes qué ponerte. No nos referimos a cualquier fórmula de estilo llamativa y de colores vistosos como la que ha lucido Sassa de Osma; en este caso el tipo de estilismo que ha llevado Tamara Falcó para comenzar la semana nos ha resultado bastante familiar. No solo por utilizar dos piezas de fondo de armario que favorecen a todas las siluetas, también por ese toque sofisticado con sello Upper East Side que tanto nos gusta.

Hace tan solo unos días, brilló con un abrigo de Zara y unos tacones joya bajo la Torre Eiffel en París, y ahora, con un delicioso cóctel saludable en mano, se ha enfundado en el uniforme que no pasa de moda y que tú también puedes copiar. La marquesa de Griñón es una auténtica experta en la industria, -incluso asistió hace unos días a la Semana de la Moda de Nueva York y estuvo en el front row de Carolina Herrera-; no hay look que no alcance miles y miles de likes en redes. El último está compuesto por una sencilla camisa blanca de corte masculino, jersey de cashmere gris y un par de vaqueros rectos que nos ha hecho recordar el mítico traje que lleva una de las protagonistas estrella de Gossip Girl, ¿adivinas de quién se trata?

Al igual que Carrie Bradshaw es un icono de estilo atemporal, el sofisticado armario de Blair Waldorf sigue siendo toda una inspiración para las amantes de la moda. Entre su conocido repertorio de vestuario, la fórmula clásica que popularizó su personaje por los pasillos del colegio privado y por las avenidas de la Gran Manzana se ha colado en el guardarropa de Tamara. Aunque la actriz lo combinaba con un pequeño lazo al cuello y cárdigans de punto, esta estética college también está presente en el reboot de la serie que ahora puedes ver en HBO. Pero como era de esperar, esta combinación vuelve aparecer con una versión mucho más moderna y apta para la Generación Z, no solo en la ficción, también en el street style y los desfiles de la nueva temporada.

Julien Calloway es la nueva Queen B de 2022 y Audrey Hope, su inseparable amiga rubia -aunque desde el principio quisieron aclarar que no querían parecerse a Blair y Serena-. Cada uno de sus brillantes estilismos se convierten en objeto de búsqueda en cuestión de segundos, igual que ya lo hicieran sus antecesoras. Por eso no nos extrañaría que Falcó se haya dejado llevar por esta combinación tan acertada con la que estás arreglada de forma exprés y que puedes llevar de lunes a domingo cambiando los complementos. Así que si aún no sabes qué ponerte en tu próxima quedada, sigue los pasos de la madrileña y la legendaria serie para convertirte en la amiga más chic del grupo.