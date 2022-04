¿Buscas un look de invitada que reciclar en el trabajo? Copia el 'falso' mono de Tamara Falcó

No solo inspira a través de su firma o de sus vestidos de alfombra roja, sino que cada aparición de Tamara Falcó en televisión se convierte en la mejor fuente para idear nuevos looks de noche. Su estilista en El Hormiguero, Montse Nieto, logra adaptar el estilo sencillo y clásico de la colaboradora a los requerimientos de la pequeña pantalla, donde los tonos sólidos, las telas fluidas y los diseños con los que te sientas cómoda son las tres principales claves a tener en cuenta. Además, ha conseguido que esa cita semanal se convierta en el mejor escaparate para dar a conocer firmas españolas, como sucedió anoche, cuando Tamara volvió a lucir una pieza de Amateur, en este caso un mono de rebajas que, además de ser un look de invitada ideal, puedes reciclar cualquier día porque es desmontable.

Si la semana pasada escogía un vestido de Zara (súper) rebajado, anoche Tamara prefería una pieza más exclusiva pero igualmente con descuento. Se trata de un mono negro de la firma española Amateur -marca que ya ha lucido en otras ocasiones, como cuando llevó este vestido de flores arty o este traje burdeos- que puedes comprar por 185 euros en vez de los 219 que marcaba su precio original. Como explica la web, está confeccionado en crepe negro y realmente lo forman dos piezas, un chaleco y un pantalón, unidas a través de botones de terciopelo. Así, el look puede llevarse conjuntamente, creando un mono de estilo ochentero que, Tamara lo demostró, sienta muy bien porque crea el escote en 'V' que tanto estiliza y marca la cintura, pero también por separado, con lo que tendrás un pantalón de pinzas muy cómodo y perfecto para llevar a trabajar o incluso durante el fin de semana, por ejemplo, con zapatillas.

Igual que propone en su lookbook la firma -que produce en pequeñas ediciones en talleres locales-, Tamara llevó el falso mono con un top semitransparente por debajo, un recurso muy apropiado para lucir prenda sin mangas en invierno. El top también pertenece a la misma casa, está confeccionado en tul e, igual que el mono, ahora puede comprarse con descuento por 71 euros (antes costaba 79). Eso sí, algo que debes tener en cuenta si quieres copiar el estilismo de Tamara en tu próxima boda es que esta casa confecciona bajo pedido, con lo que necesitarás hacer tu encargo como mínimo unos diez días antes para asegurarte de que tu look está listo en la fecha del evento. Eso sí, una vez lo hayas recibido, no tenemos ninguna duda de que vas a sacarle el máximo partido gracias al sencillo detalle de que sea desmontable.