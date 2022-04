El mono estilo safari de Tamara Falcó en sus vacaciones románticas en Filipinas

Esta primavera, la agenda de Tamara Falcó está repleta de escapadas, y en todas ellas acierta con sus looks sencillos pero especiales. Lo hizo en Roma con un abrigo cropped y vaqueros, también en su viaje de amigas al campo con americana y botas altas... y ahora vuelve a repetir éxito, aunque esta vez cambiando de registro y optando por uno mucho más rompedor: el mono safari que nunca pasa de moda. En sus vacaciones de Semana Santa en Filipinas, la diseñadora y chef ha recorrido la provincia de Bohol junto a su pareja, el empresario Iñigo Onieva, y las primeras instantáneas que ha compartido revelan el estilismo perfecto para cualquier viaje exótico esta temporada.

- Las zapatillas favoritas de Tamara Falcó, Sara Carbonero y otras chicas que visten genial

Con unas palabras preciosas agradeciendo a los habitantes de la provincia, a su familia y a su chico estos días tan especiales, Tamara publicaba tres fotos de sus románticas vacaciones en Filipinas, dos protagonizadas por ella misma y otra en la que aparecía Iñigo. En estas primeras instantáneas -ha anunciado que compartirá más-, la diseñadora mostraba el look escogido para alguno de sus días de turismo: un mono beige de la firma francesa Ba&sh escogido por su estilista, Blanca Unzueta. Se trata de una pieza confeccionada en algodón (80%) y lino (20%) que puede comprarse en la web de la firma por 260 euros.

La prenda que soluciona cualquier look de viaje

Como cualquier otro mono de estilo safari, el de Tamara es una opción muy práctica para la clase de estilismos que buscamos cuando viajamos. Cómodo, fácil de combinar... y favorecedor, porque hacer turismo no significa renunciar a verte bien, y las expertas en moda lo saben. Junto a unas zapatillas blancas y un bolso bandolera (también de Ba&sh), la hija de Isabel Preysler logró un look de vacaciones ideal que seguro inspirará a sus más de 1,2 millones de seguidores en su próxima escapada, sea romántica -como ha sido la suya- ¡o no!