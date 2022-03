El viaje de Tamara Falcó y la anécdota de una de sus amigas al ir de experta amazona

Tamara Falcó ha disfrutado de un maravilloso viaje con amigas a Cazalla de la Sierra (Sevilla). La marquesa de Griñón ha contado cómo ha sido su aventura en Sierra Morena junto a dos de sus grandes amigas, Casilda y Ana Finat, nietas de los duques de Pastrana e hijas del conde de Mayalde. "Muy bien, es muy bonito", han sido sus primeras palabras en la tertulia de su programa El Hormiguero sobre su estancia rural en la que ha podido disfrutar de este entorno natural, dando paseos por el campo el incluso haciendo una ruta a caballo. La hija de Isabel Preysler reconoció de un modo anecdótico no ser niguna experta amazona. "No cabalgo tan bien, la verdad", ha señalado en un alarde de sinceridad, aunque sí dejó de manifesto que no era la primera vez que montaba, -de pequeña sí lo había hecho en alguna ocasión, e incluso le regalaron un caballo cuando era niña-, pero prefirió ir con cautela.

"Yo lo advertí, que no era una experta amazona, total que me dieron una yegua, pero sabes que pasa que hubo amigas mías que se las dieron de que eran grandes amazonas y ahí ya tuvimos problemas", contó Tamara al presentador y a sus compañeros de tertulia. "En Sierra Morena montan muy bien y hay unos caballos Pura Sangre muy potentes, pero bueno la experiencia fue fantástica", quiso aclarar. Fue entonces cuando Pablo Motos le preguntó: "¿Cayó alguien?", y Tamara respondió: "Sí, hubo una a la que tuvieron que llevar todo el tiempo del "bocado". No obstante, por fortuna no hubo consecuencias que lamentar.

La hija de Isabel Preysler compartió esta escapada junto a un grupo de amigos, entre ellas sus íntimas, las hermanas Finat, diseñadoras de joyas. Una de ellas, Ana, contó a sus fans que su experiencia a lomos de un caballo también había sido grata. "Estoy feliz porque de pequeña me caí montando a caballo y desde entonces le tenía fobia a montar. Y gracias a esta pedazo de compañía, al planazo pero sobretodo a él, a este caballo, Agapito, lo he superado. Siempre hay que superar los miedos porque luego te sientes fenomenal y los miedos esclavizan y quitan libertad. Bravo por mí", señaló la aristócrata, algo que como en su día comentó Tamara ya le había sucedido a ella con un caballo, al que bautizó con el nombre de Pía.

Durante estos días que han calificado como inolvidables participaron también en la llamada 'macrofiesta del rosario' por la paz. Una oración del rosario completo, guiada por el padre Josep María Quintana, que organiza semanalmente para rezar por la paz mundial, coincidiendo esta vez con un momento tan difícil como el que estamos viviendo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. El acto se celebró el miércoles de ceniza, día que da comienzo la Cuaresma, y la hija de Isabel Presyler y las del conde de Mayaldo participaron en este encuentro religioso celebrado en una finca en el Parque Natural de la Sierra Norte, donde visitaron a parroquia de Nuestra Señora de la Consolación para que les impusieran la ceniza y comenzaron así su día de oración. Una iniciativa extraordinaria que Tamara contó en el plató de su programa y animó a todos sus seguidores a rezar por la paz mundial.

