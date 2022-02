El romántico reencuentro de Tamara Falcó con Iñigo Onieva con plan gastro incluido

Sus últimos compromisos profesionales han llevado a Tamara Falcó hasta París y Nueva York, dos ciudades en las que ha estado mientras Iñigo Onieva se encontraba en Brasil. Tras estos días separados por miles de kilómetros, vuelven a estar juntos y lo han celebrado con una de las pasiones que tienen en común, la gastronomía. La marquesa de Griñón y su pareja han disfrutado junto a un grupo de amigos en uno de los restaurantes de moda de Madrid. En el local no solo han quedado encantados con los platos y se han sorprendido con cada una de las propuestas, sino que también han derrochado amor y complicidad. Ha sido el propio Iñigo quien ha compartido alguna pincelada de ese reencuentro como un cariñoso abrazo a la aristócrata, a quien ha definido con gran sentido del humor como "la mujer gourmet".

Tras coincidir en el cumpleaños de una amiga en común llamada Luisa Bergel, fue Iñigo quien dio el primer paso y le mostró a Tamara su interés por poder conocerse más. Ambos congeniaron a la perfección y desde esa primeras citas ha pasado ya un año y medio en el que su historia de amor no ha dejado de avanzar. La Marquesa y su pareja se entienden a la perfección, se complementan y se apoyan incondicionalmente. Ambos han conectado también muy bien con sus respectivos grupos de amigos y con sus familias. El ingeniero es uno más entre los Preysler y Tamy, como la llaman en su círculo, también comparte mucho tiempo con los Onieva. De hecho ella misma contó en ¡HOLA! el bonito detalle que la madre de su pareja tuvo con ella al regalarle un rosario bendecido por la Virgen de Umbe al terminar su formación en Le Cordon Bleu, donde ahora hará el curso de Pastelería para así completar el Grand Diplôme.

Iñigo, que es hermano de la actriz Alejandra Onieva y se encarga de desarrollar la expansión de los negocios hosteleros de Mabel Hospitality, llegó a la vida de Tamara en uno de sus momentos más difíciles por el inesperado fallecimiento de su padre, el recordado Carlos Falcó. A su lado no solo ha encontrado a un perfecto compañero de vida sino a un hombre del que resalta cualidades como el dinamismo, la energía desbordante y la positividad que desprende. "Es una persona maravillosa, me hace sentir bien y me aporta muchísima alegría y cariño", decía en nuestras páginas. También comparten su pasión por la alta cocina, los viajes, el arte y los animales. Juntos han formado una gran familia con las mascotas de ambos, con las que suelen disfrutar de agradables paseos por Madrid.

Encandenando buenas noticias y celebraciones

Está siendo una semana muy intensa y emocionante para la colaboradora de El Hormiguero. Además de la ilusión que le ha hecho ser testigo presencial de la Fashion Week de Nueva York y del bonito reencuentro con su pareja, en lo personal también ha tenido un doble motivo para brindar. El 18 de febrero está marcado en rojo en el calendario de su familia ya que es el cumpleaños de Isabel Preysler y también de Álvaro Castillejo, al que consideran un hermano más. El empresario, que es hijo de la recordada Beatriz Presyler, va a contraer matrimonio este verano con la periodista Cristina Fernández Torres tras posponer su enlace a causa de la pandemia y se espera que el evento congregue a todos sus primos en Sotogrande. No es la única boda en la que con toda probabilidad veremos a Tamara e Iñigo Onieva este año ya que en abril se casarán Isabelle Junot y el marqués de Cubas, Álvaro Falcó, quienes han adelantado en ¡HOLA! los detalles de su gran día.

