Íñigo Onieva, cada vez más integrado en la familia de Tamara Falcó: las imágenes que lo demuestran

Julio Iglesias Jr. afirmaba, hace tan solo un mes, que todavía no conocía a Íñigo Onieva. El cantante aseguró que se alegraba mucho por la felicidad de Tamara e incluso le dirigió un consejo por si comienza a pensar en boda, pero explicó que, en aquel momento, todavía no había tenido la oportunidad de encontrarse con él. Pero esto ya ha cambiado. Tamara ha compartido una fotografía en la que aparece disfrutando de una comida con su chico y con varios miembros de la familia. Entre ellos, el propio Julio, así como su primo Álvaro Castillejo, que acudió acompañado por su prometida, o Alejandra Onieva, hermana de Íñigo. El novio de Tamara parece haber hecho muy buenas migas con Julio Iglesias Jr, tal y como demuestra un vídeo en el que ambos aparecen chocando los puños. Dale al play y no te lo pierdas.

