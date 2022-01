El consejo de Julio Iglesias Jr. a su hermana Tamara Falcó si su idea es casarse

Después de casi tres años sin visitar España, Julio Iglesias Jr. ha regresado a nuestro país con la mejor de sus sonrisas y renovadas ilusiones. Desde mediados del pasado mes de noviembre, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler es un hombre soltero tras ratificar en Miami su divorcio con Charisse Verhaert después de 16 años de relación. La ruptura ha sido un proceso largo y difícil, del que ya habló con detalle y en exclusiva en la revista ¡HOLA! desde su residencia de Miami, y ahora con motivo de su estancia en Madrid no ha tenido inconveniente en volver hablar de esta ruptura matrimonial, que sin duda ha sido muy dolorosa para ambos, pero que afortundamente han sabido sobrellevarla y mantienen una excelente relación.

Julio reconoce que el divorcio de Charisse Verhaert es lo peor que le ha pasado en este 2021, pero a pesar de este duro trance, su relación sigue siendo magnífica: "Nosotros tomamos esa decisión hace un año y pico. Nosotros dijimos si el amor no está hasta aquí al 100% podemos seguir siendo amigos, siendo familia y queriéndonos igual, pues qué más da. Yo quiero seguir viviendo la vida al máximo y como ella quiere vivir la vida al máximo como yo, decidimos divorciarnos en plan amigable, en plan familia, nos queremos, hablamos... Hay parejas que no se separan y se quedan ahí. Nosotros al no tener hijos, pues mira fíjate. Mi mujer viene a Estado Unidos y se puede quedar conmigo en casa y no hay ningún problema. Al revés. Tenemos una relación maravillosa".

'El día que te cases tienes que pensar que es para siempre'

El cantante asegura que de momento no ha tenido oportunidad de conocer al novio de su hermana Tamara Falcó, Íñigo Onieva, pero sí ha querido brindarle un sabio consejo sobre si su idea es casarse. "Yo creo que no pasa nada por casarse. Uno se puede casar, no pasa nada, pero obviamente no es casarse por casarse, el día que te cases tienes que pensar que es para siempre", ha manifestado el cantante que sigue creyendo en el amor. Julio desveló qué cualidades tiene que tener una mujer para enamorarle. "Primero tiene que tener sentido del humor. Si no me río con ella olvídate, una chica aburrida no puedo con ello. Si es guapa ayuda, que se lleve bien con todo el mundo y que sea educada, que sepa un poquito de la vida", puntualiza.

Los dos últimos años no han sido nada fáciles para el artista, al divorcio de su esposa a principios de 2021 se sumaba el confinamiento vivido previamente por la pandemia mundial. "Ha sido complicado no poder viajar, no poder ver a mi familia, ni estar encima de un escenario. Lo único que veo que me ha servido a mí la pandemia es para hacer un disco maravilloso, pero el resto ha sido un martirio". El intérprete por fin ha podido subirse de nuevo a los escenarios en Estados Unidos y ha asegurado estar "muy contento y muy feliz de poder hacer lo que me gusta y presentar mi nuevo disco".

El cantante tiene fijada su residencia en Miami, donde vive su hermano Enrique Iglesias y al que está muy unido. De él contó que está encantado de regresar a casa después de haber vivido un tour muy intenso. "Acaba de terminar su gira por todo Estados Unidos con Ricky Martin que le ha ido de maravilla. Fui a verle a dos o tres shows. La verdad es que está feliz. Ahora está tranquilo. Me ha dicho que está cansado de la gira porque ha sido ajetreada para él. Está feliz con sus niños y está viviendo la vida maravillosamente". En cuando a la salud de su padre, Julio Iglesias respondió de forma clara tras los incesantes rumores acerca de su estado de salud: "Mi padre está bien. Está deseando también volver a los escenarios". El artista contó en ¡HOLA! que Julio Iglesias desde que se declaró la pandemia de coronavirus está en su casa de Bahamas y no en Punta Cana, como se creía. Una fabulosa residencia en este paraíso ubicada en la capital del archipiélago, Nassau y donde lleva una vida tranquila. "Mi padre, mental y físicamente, está perfecto", quiso zanjar en ¡HOLA!

