El plan Julio Iglesias Jr. y su novia Ariadna Romero en uno de los restaurantes de moda de Madrid

Julio Iglesias Jr. está pasando unos maravillosos días en Madrid con la mejor compañía tras aterrizar en nuestro país hace quince días. El hijo de Isabel Preysler ha volado desde Miami a la capital — y está dispuesto a quedarse en Madrid hasta finales de mes — para presentar su último trabajo, una nueva marca de sneakers llamada Suaji. Sin separarse de su lado y apoyándole en este nuevo proyecto, está su novia Ariadna Romero. La pareja se ha dejado ver paseando por la calle sin soltarse de la mano y disfrutando de una romántica cita.

Julio Iglesias Jr. nos cuenta los detalles de sus inicios con Ariadna Romero

Tras una intensa jornada de trabajo en la que Julio Iglesias Jr. ha presentado sus zapatillas (375 euros) inspiradas en la estética japonesa, pero con fabricación y producción 100% española, el cantante ha querido desconectar con una velada junto a la guapísima modelo cubana que le robó el corazón cuando se conocieron el 8 de mayo de 2023. Para su salida nocturna, Ariadna Romero ha optado por un look cómodo pero formal compuesto por unos vaqueros de campana, un body negro de encaje y unos tacones altos. Por su parte, Julio Iglesias Jr. luce un pantalón oscuro, una camiseta oversize y un plumífero de The north face.

La pareja ha escogido para su cita es el restaurante Los 33 de Madrid, situado en la céntrica calle de las Salesas. Este local cuenta con una carta en la que destacan los productos hechos a la parrilla y que mezcla lo mejor de la gastronomía española y la uruguaya. Uno de los sitios más de moda ahora mismo en la capital — es habitual ver en él rostros conocidos como Victoria de Marichalar, María Pombo o Álex Pastrana — y donde la pareja puede haber degustado la especialidad de la casa que no es otra que un sándwich mixto a la parrilla.

A la salida del resturante, el intérprete de The way i want you y su chica, han contestado a las preguntas de la prensa. Ariadna Romero se ha deshecho en halagos hacia su novio y ha confesado que está "enamoradísima" de él y qué es lo que más le gusta de Julio: "La personalidad que tiene. Es maravilloso". También ha querido dejar claro que desde que están juntos, "ha aumentado la familia, ahora somos cuatro. Él es como un papá para Leo". Recordamos que la modelo cubana es mamá de un niño de seis años nacido durante la relación que mantuvo con Pierpaolo Pretelli, y que viven los tres en Miami.

Los hijos de Julio Iglesias e Isabel Preysler, Julio Iglesias Jr. y Chábeli, se han embarcado en un nuevo proyecto televisivo, una noticia que ya adelantó ¡HOLA! en primicia el pasado 11 de enero. Ambos serán los protagonistas del programa que prepara Televisión Española, que este jueves ha confirmado que va a llevar el nombre de Los Iglesias Hermanos a la obra y que contará con ocho capítulos. Un sorprendente formato de reformas donde ellos serán los encargados de acondicionar las viviendas –en principio, parcialmente– que tienen Arantxa Sánchez Vicario, Gloria Estefan y Beatriz Luego, entre otros.