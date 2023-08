Su romance salió a la luz hace tan solo un mes La romántica imagen con la que Ariadna Romero recuerda como empezó su relación con Julio Iglesias Jr. La pareja se encuentra muy ilusionada y no dejan de intercambiar mensajes de cariño

Julio Iglesias Jr. y Ariadna Romero forman una pareja discreta. No acostumbran a compartir demasiadas imágenes juntos -no lo habían hecho desde esa primera foto con la que anunciaron su relación-, y en ambas ocasiones nos han regalado momentos cargados de romanticismo. La última fotografía con la que la modelo cubana ilustra el gran momento sentimental que atraviesan esconde además un mensaje sobre el inicio de su relación. "Todo empezó con una sonrisa...", ha escrito junto al nombre de su pareja.

En la instantánea podemos ver al hijo mediano de Julio Iglesias e Isabel Preysler a punto de entregar un ramo de flores a Ariadne ante un local con público de Miami. Se desconoce si en efecto ha sido ese día o ese instante cuando empezó todo, como ella describe, o si simplemente con la imagen ha evocado esos primeros compases de su romence. Por si no fuera suficiente dedicatoria, acompaña la publicación con la canción Shape of you, que canta Julio. "¡Mi amor!", ha contestado él con efusividad junto a tres corazones.

Una sonrisa ha sido el detonante de esta historia de amor que comenzó dos meses después de la ruptura del cantante con Vivi Domenico y que se conoció a principios de agosto cuando los dos compartieron otra bella fotografía con el texto: "Solo nosotros". Fue entonces cuando conocimos a Ariadna, una bellísima modelo cubana de 36 años muy conocida en Italia, ya que allí ha desarrollado gran parte de su carrera y es un rostro muy querido en la pequeña pantalla. Debutó como actriz en 2011 la película Finalmente la felicidad y desde ahí dio el salto a la televisión con concursos como Ballando con le Stelle, Pechino Express y L'isola dei famosi, las versiones de Bailando con las estrellas, Pekín express y Supervivientes, respectivamente.

En 2012 dio el "sí, quiero" en un enlace civil al jugador de baloncesto italiano Lorenzo Gergati, con el que se volvió a casar un año después en una ceremonia religiosa en Cuba. En 2015 iniciaron caminos diferentes y rehízo su vida al lado de Pierpaolo Pretelli, con el que dos años después tuvo a su hijo Leonardo.​ Julio, por su parte, antes de su romance con Vivi, estuvo dos década casado con Charisse Verhaert, que recientemente ha anunciado que está esperando su primer hijo con el bailarín Jay Sánchez.