La imagen con la que Julio Iglesias Jr presenta a su nueva novia

Dos meses después de romper con Vivi Di Domenico, y un mes después de asistir solo a la boda de su hermana Tamara Falcó con iñigo Onieva, el amor ha vuelto a llamar a la puerta de Julio Iglesias Jr. El cantante de 50 años está nuevamente ilusionado y ha querido mostrar abiertamente su relación. Lo ha hecho mediante una foto en blanco y negro en la que aparece en un romántico gesto junto a la mujer con la que ha elegido compartir su vida: Ariadna Romero. "Solo nosotros", ha dicho. Ante esta dedicatoria, su pareja no ha tardado en reaccionar. "Te amo, mi vida", ha escrito la modelo, de la que te contamos todo a continuación.

El segundo de los tres hijos que tuvieron Julio Iglesias e Isabel Preysler está enamorado de Ariadna Romero, una bellísima modelo cubana de 36 años que es muy conocida en Italia ya que en el país europeo ha desarrollado gran parte de su carrera y es un rostro muy querido en la pequeña pantalla. Debutó como actriz en 2011 la película Finalmente la felicidad y desde ahí dio el salto a la televisión con concursos como Ballando con le Stelle, Pechino Express y L'isola dei famosi, las versiones de Bailando con las estrellas, Pekín express y Supervivientes, respectivamente. Además, también ha conocido de primera mano el universo musical al protagonizar el videoclip de Boom Boom, tema de Mitch e Squalo.

​Mientras que Julio estuvo casado con Charisse Verhaert desde 2012 a 2021 (curiosamente su boda tuvo lugar en el Palacio de El RIncón, donde el 8 de julio se casó la marquesa de Griñón), Ariadna también es una mujer separada. En 2012 dio el "sí, quiero" en un enlace civil al jugador de baloncesto italiano Lorenzo Gergati, con el que se volvió a casar un año después en una ceremonia religiosa en Cuba. En 2015 iniciaron caminos diferentes y rehízo su vida al lado de Pierpaolo Pretelli, con el que dos años después tuvo al pequeño Leonardo, al que define como "mi luz".​

Julio ya ha tenido la oportunidad de conocer al niño de Ariadna, de cinco años, y parecen haber congeniado a la perfección. Ha sido la propia modelo quien lo ha confirmado mediante una imagen en la que Leonardo está sentado en las piernas del cantante mientras sujeta en brazos a su mascota. "Nosotros", ha indicado. Habrá que esperar unas horas para ver si el artista decide dar un paso más y presentar a su nueva pareja en sociedad (y en familia) en España. Se da la circunstancia de que este fin de semana le veremos subirse al escenario de la Starlite Gala, cita solidaria que tiene a Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán como anfitriones.

Las primeras pistas sobre su relación

Hace un mes, cuando estuvo en Madrid para la boda de su hermana Tamara, en la que ejerció como testigo, Julio ya dio pistas de la bonita etapa que atraviesa. "He tenido la suerte de hacer lo que me gusta, hacer deporte cuando puedo, tener a alguien a mi lado que es buena persona… y eso te hace feliz", aseguraba al hablar de lo mucho que la vida le ha sonreído. Lo que prefirió no contar entonces es que una nueva ilusión se ha cruzado en su camino.