Chábeli y Julio Iglesias Jr., jefes de obra en el nuevo ‘reality’ sobre reformas

Chábeli y Julio Iglesias Jr. se han embarcado en un nuevo y sorprendente formato de reformas para famosos, Los Iglesias. Hermanos a la obra. Los hermamos serán los encargados de llevar a cabo las reformas para diferentes amigos y celebrities, todos muy conocidos por el gran público, tanto en Madrid como en Miami, que abrirán las puertas de sus casas y de sus vidas, con la excusa de la reforma. Eso nos dará la posibilidad de conocerlos de una manera diferente. A lo largo de 8 capítulos, Chábeli y Julio Iglesias Jr. trabajarán mano a mano en una reforma por entrega. Chábeli, que lleva 25 años dedicándose a la decoración de interiores, será la encargada de diseñar el proyecto y ponerlo en marcha con Julio Jr., todo un manitas capaz de enfrentarse a cualquier reforma con su particular método de trabajo. Él se ocupará de la reforma, de poner en práctica las ideas de su hermana y hacerlas realidad.

Felices con el proyecto

La primogénitca de Isabel Preysler y Julio Iglesias se ha mostrado feliz con el proyecto. “No nos imaginábamos nunca que íbamos a hacer esto. Hemos trabajado muy a gusto. Ha sido difícil porque hemos grabado todo en un par de meses, pero ha sido especial porque nos hemos reído muchísimo. Me encantan los programas de reformas, y hacer esto es lo que me gusta. Y hay que promocionar España en el mundo de entero. Me encanta trabajar con mi hermano, aunque se ría de mí todo el rato. Y yo de él también”, ha comentado divertida. También ha explicado que trabajar para su madre le puso “muy nerviosa, pero salió todo precioso. Quedó muy bien terminado, y eso que ella es muy exigente”.

Un programa fresco y divertido

Para su hermano Julio, “es increíble cómo después de tantos años hablando de reformas y decoración entre mi hermana y yo, hagamos este programa. Lo importante es que a la gente le guste y se divierta. Es un programa fresco, nuevo y divertido. No quiero chulear, pero es que soy bueno en todo, hasta en la jardinería. Sistema de riego, poner luces... tengo buena visión”, ha bromeado.

8 capítulos

Producido por RTVE, con la colaboración de Beta Entertainment Spain, y dirigido por Carlos Hierro y Elena Zapata, durante el programa veremos las casas de personajes tan conocidos como Ana Obregón, Norma Duval, Arantxa Sánchez Vicario, Omar Montes, Gloria Estefan, Luis Fonsi, Eva Longoria, Ana Obregón y Beatriz Luengo, entre otros, además del jardín y los exteriores de la casa de la madre de ambos protagonistas, Isabel Preysler.