Primeras imágenes de Chábeli Iglesias en Madrid para el rodaje de su sorprendente programa de televisión

Chábeli Iglesias ha aterrizado en Madrid por motivos de trabajo. La primogénita de Julio Iglesias e Isabel Preysler se ha embarcado en un nuevo proyecto televisivo junto a su hermano Julio Iglesias Jr., una noticia que ya adelantó ¡HOLA! en primicia el pasado 11 de enero. Ambos serán los protagonistas del sorpredente programa que prepara Televisión Española, un formato de reformas donde ellos serán los encargados de acondicionar las viviendas –en principio, parcialmente– que tienen Arantxa Sánchez Vicario, Gloria Estefan y Beatriz Luego, entre otros.

Este jueves la cadena pública ha confirmado el nombre del programa, Los Iglesias. Hermanos a la obra, y el número exacto de capítulos, ocho. En cada entrega seremos testigos del día a día de los Chábeli y Julio, de sus vidas en Miami y Madrid y también de la relación de ambos con los propietarios de las casas a reformar.

Este programa permitirá a Chábeli mostrar su gran pasión y acercar al gran público el trabajo que realiza en Miami. "Durante los últimos 20 años me he estado dedicando a comprar casas, reformarlas y luego venderlas. Como siempre me ha gustado la decoración, decidí convertirla en mi actividad profesional", contó en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2020, recordando que su primer contacto con este sector fue en 1997, cuando ayudó a construir una casa en Los Ángeles, y desde entonces ha dado importantes pasos e incluso ha diseñado una línea muy personal de textiles para decorar los hogares.

La presencia de Chábeli en Madrid ha causado un gran revuelo. Su presencia en el centro de la ciudad no es algo habitual, pues desde hace tiempo vive en Miami con su marido Christian Altaba y sus dos hijos, Alejandro de 22 años, y Sofía, de 12.

Cuando quieren escapar del tumulto de la ciudad, el matrimonio y sus hijos se instalan en su residencia del norte de Palm Beach, una espectacular casa que Chábeli se encargó de reformar personalmente. "El último proyecto ha sido al norte de Palm Beach, donde compré una casa que acabo de arreglar. Me gusta estar siempre buscando nuevas oportunidades", contó en ¡HOLA!. "La compramos hace más de un año, la remodelé y la utilizamos para alejarnos de la ciudad. Miami se puso muy mal por la pandemia y decidimos pasar una temporada apartados de la ciudad", añadió.

Chábeli, de 52 años, se instaló en Miami siendo una niña, justo después del secuestro de su abuelo paterna, el doctor Iglesias Puga, por parte de ETA y tras conocer que ella y sus hermanos estaban entre los objetivos de la banda terrorista. "En aquella época, ETA no secuestraba a niños, pero llega un momento en el que mi madre recibe una carta especificándole que pueden secuestrar a uno de nosotros. Eso nos marcó a toda la familia y nos cambió la perspectiva sobre vivir en España", contó la primogénita de Julio Iglesias en el programa Lazos de sangre, de Televisión Española, dedicado a su padre.

De la noche a la mañana, ella y sus hermanos comenzaron una nueva etapa al otro lado del charco. "Casi sin darnos cuenta, dejamos nuestras vidas en Madrid, a nuestra madre, a nuestros amigos... de un día para otro estábamos viviendo en Estados Unidos y nos cambió la vida completamente", añadió Julio en ese mismo programa.