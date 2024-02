Chábeli y Julio Iglesias Jr graban 'un proyecto muy especial' junto a Emilio Estefan: la estrecha relación entre las dos sagas de artistas

Comienza una etapa profesional muy emocionante para Chábeli y Julio Iglesias Jr. Los dos hermanos se han embarcado en una nueva aventura televisiva que ha empezado ya a dar sus primeros pasos. "Empezando a grabar un proyecto muy especial junto a mi hermano", ha dicho la primogénita de Isabel Preysler y Julio Iglesias en una foto en la que aparecen acompañados de Emilio Estefan, al que han dado las gracias y con el que dicen que "siempre es un placer coincidir".

-Así es la discreta vida de Enrique Iglesias, el hijo más conocido del artista y la otra gran estrella del clan

-Isabel Preysler recuerda con humor la 'encerrona' gracias a la que conoció a Julio Iglesias

El prestigioso productor, que comparte su vida desde hace cerca de medio siglo con Gloria Estefan, tiene una conexión directa con la nueva andadura laboral de los dos hermanos. ¡HOLA! adelantaba en primicia al comenzar 2024 que Chábeli va a volver a la televisión con Julio, que acaba de participar con su hermana Ana Boyer en Bake Off. Se adentrarán en un programa de decoración e interiorismo en el que acondicionarán casas de personas conocidas en nuestro país. El mismo formato se hará también en Estados Unidos, donde tienen fijada su residencia y donde contarán con personalidades internacionales como el citado matrimonio de los Estefan, Beatriz Luengo y Arantxa Sánchez Vicario.

Este novedoso formato permitirá a Chábeli mostrar su gran pasión y acercar al gran público la rutina que sigue desde hace años en Miami comprando casas, reformándolas y decorándolas para su posterior venta. "La parte creativa, elegir los materiales y combinarlo todo es lo mejor. Me da mucha satisfacción ver el resultado final y, aunque no lo creáis, el momento más triste es vender las casas", explicaba en Living. Su primera toma de contacto con este sector data de 1997, cuando ayudó a construir una casa en Los Ángeles, y desde entonces ha dado importantes pasos e incluso ha diseñado una línea muy personal de textiles para decorar los hogares.

-Escucha el podcast de ¡HOLA! Julio Iglesias, del hombre a la leyenda

La unión de los Iglesias y los Preysler y su conexión con Galicia

El hecho de que Chábeli y Julio hayan contado con los Estefan para su programa es una muestra más de la gran amistad que existe entre ambas familias. Gloria siempre ha tenido palabras de admiración y gran afecto por Julio Iglesias, al que estará eternamente agradecida por la ayuda que le mostró en uno de los momentos más complicados de su vida. "Nuestra primera estrella grande latina que cruzó todas las barreras. Un buen amigo. Nunca olvidaré que, cuando tuve el accidente, me envió su avión para traerme a Miami. Además he tomado en su casa algunos de los mejores vinos de mi vida", aseguraba en San Diego Union Tribune.

La intérprete de Mi tierra, ganadora de cinco Latin Grammy y tres Grammy, vio cómo su vida se ponía en pausa en marzo de 1990 durante una gira. Estaba con Emilio en un autobús que quedó parcialmente aplastado al ser atropellados por un camión de 18 ruedas cargado. Gloria Estefan se fracturó la espalda y tuvo que ser intervenida, pero siempre se mostró optimista y tuvo la certeza de que se recuperaría y seguiría viviendo de la música.

-Así son los ocho hijos de Julio Iglesias: descubre cómo son sus vidas en la actualidad

Para Emilio, uno de los productores más importantes de la industria, Julio ha sido siempre un referente profesional y personal. "Julio fue el primero de nosotros en hacer el crossover y nos abrió la puerta a todos. Nos hizo el mapa a seguir sobre cómo ser un artista internacional de habla hispana", aseguraba de esta leyenda musical. "Julio te quiero tanto, gracias por tu legado y por abrir las puertas a tantos artistas hispanos, eres un pionero, un grande", añadía.

Curiosamente, Julio Iglesias y Emilio Estefan están conectados por sus orígenes. La familia paterna del cantante es de Ourense, siempre ha asegurado que su alma "está llena de Galicia" y dedicó a esta tierra uno de sus temas más emblemáticos, Un canto a Galicia. El abuelo del productor, Antonio Gómez, nació en La Coruña y trabajó primero en Santiago de Compostela en una verdulería y después se dedicó a la compra venta.

-Chábeli Iglesias presume de su bella hija Sofía, que ha acaba de cumplir 12 años

La vida de Julio Iglesias, contada por Netflix

Mientras que los dos hijos mayores que tuvo con Isabel Preysler, su primera esposa, están ilusionados con su próxima apuesta televisiva, Julio Iglesias también prepara un nuevo proyecto audiovisual. El intérprete de Baila morena ha firmado un acuerdo con Netflix para llevar su vida a la pantalla en una ficción que se encuentra en fase de desarrollo.

“Por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, aseguraba.