El sorprendente mensaje de Elizabeth Gutiérrez meses después de su polémica separación de William Levy

Hace cuatro meses que Elizabeth Gutiérrez confirmó a HOLA USA que había roto con William Levy, el que fuera su pareja durante 20 años, y ahora la actriz ha querido compartir con sus seguidores un mensaje de apoyo y amor al padre de sus hijos. Tras su separación trascendió a los medios la mala situación familiar que atravesaban, aunque la propia Elisabeth asegura en estos momentos que nadie sabe además de ella lo que se vivía en su casa, queriendo aclarar algunos puntos y así tener la 'conciencia tranquila'.

© @gutierrezelizabeth_

La actriz y presentadora de televisión ha empezado su comunicado haciendo una reflexión acerca de lo vivido en estos últimos meses: "Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos", afirmando que ellos se merecen que se aclaren ciertas cosas que "en su momento se dijeron y se tergiversaron". A continuación, defiende al que fue su pareja durante dos décadas, refiriéndose a las personas que decían que estaba "encarcelada" en esa relación: "Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él, a veces más que a él mismo". Además, asegura que el actor cubano será siempre el hombre al que ella amará y que le desea lo mejor.

También quiso aclarar varios puntos que se pusieron en duda en el momento de la ruptura, como la relación de Christopher con su padre o dejar claro que William nunca le puso "una mano encima", ni a ella ni a ningún miembro de la familia. Ha asegurado que tanto su hijo mayor como la pequeña Kailey tienen una buena relación con su padre, y afirma que esta "sabe que jamás le haría daño" y que "la relación de ambos habla más que las palabras", refiriéndose al especial vínculo entre padre e hija.

© @gutierrezelizabeth_

Finalmente ha destacado que su expareja, que actualmente se encuentra en España rodando una película, es un hombre dedicado al trabajo y a su familia. También ha aprovechado para decir que, en su momento, no supieron separar su vida privada de su carrera profesional, y que a día de hoy siguen aprendiendo y madurando respecto a esto.

Los actores se conocieron en el año 2003, cuando trabajaron juntos en el concurso Protagonistas de novela. El flechazo fue instantáneo y tan solo tres años después nació su primogénito, Christopher Alexander. En 2010 nació la segunda hija del matrimonio, Kailey, pero en esa época tuvieron una ruptura temporal, la cual superaron poco después. Además, el actor cubano le propuso matrimonio y casi llegaron al altar en un par de ocasiones. A pesar de los rumores que han rodeado a esta relación, tanto William como Elizabeth han dejado claro en todo momento que sus hijos son su prioridad, intentando alejarles de polémicas.