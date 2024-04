Elizabeth Gutiérrez confirma su ruptura con William Levy

Elizabeth Gutiérrez ha confirmado lo que los rumores venían ya tiempo augurando. La actriz ha terminado su relación con William Levy después de 20 años. "Actualmente, ya no estamos juntos", ha afirmado ella en una entrevista a HOLA USA. Hace un par de meses que decidieron emprender caminos separados y asegura que ha sido una de las decisiones más duras de su vida. La pareja ya había roto a finales de 2022, pero habían decidido darle una nueva oportunidad a su historia el pasado año. Finalmente no ha podido ser.

Entre las razones que le llevaron a poner fin a su relación con el actor cubano, con el que tiene dos hijos, Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14, no se encuentra, dice, la falta de amor, sino que transitan por caminos distintos: "Simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente". A pesar de la ruptura, insiste en que siempre le va a querer y desear lo mejor y que fue el amor de su vida. "De eso me enamoré, de su sonrisa... siempre lo quiero ver sonriendo", afirma.

Aunque deja claro que siempre ha apostado por su relación y que ha hecho todo por salvarla, no pretende culpar a William de lo sucedido, ya que admite que es una historia de dos y cada uno tiene su versión. Ahora, y siempre, la prioridad de ambos son sus hijos y Elizabeth sabe que el protagonista de Café con aroma de mujer es "un excelente padre". Tras la primera ruptura, ya demostraron que sabían estar unidos por el bien de sus hijos y continuaron compartiendo los grandes momentos, como se espera que continúen haciendo ahora.

Los rumores sobre su ruptura comenzaron alrededor del mes de febrero cuando lejos intercambiar fotos o mensajes con motivo del día de San Valentín, sus seguidores comenzaron a observar que su actividad virtual la realizaban por separado e intuían alguna indirecta hacia el otro en algunos de sus mensajes. Atrás quedan las cariñosas imágenes que protagonizaron en su viaje en familia a España el pasado mes de noviembre. Sobre esta escapada, Elizabeth ha contado que la recuerda como algo muy bonito y que los dos estaban luchando por su relación. Sin embargo, tal y como ella misma ha expresado, hay heridas que nunca han llegado a sanar.