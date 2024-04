Los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez toman partido en medio de la polémica ruptura de sus padres

Después de veinte años de amor, William Levy y Elizabeth Gutiérrez han roto definitivamente tras haberse dado una segunda oportunidad el año pasado, pero que no funcionó. "Actualmente, ya no estamos juntos", confirmaba la modelo estadounidense en una entrevista a HOLA Américas. Hace varios meses decidieron emprender caminos separados y asegura que ha sido una de las decisiones más duras de su vida.

Entre los motivos de su ruptura asegura que no fue por falta de amor, sino diferentes formas de ver la vida: "Simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente". A pesar de la ruptura, Elizabeth insiste en que siempre le va a querer y le desea lo mejor al que fue el gran amor de su vida. "De eso me enamoré, de su sonrisa... siempre lo quiero ver sonriendo". Sin embargo, a raíz de conocerse la ruptura no tardaron en surgir rumores de infidelidad por parte del actor, así como algunas filtraciones de llamadas al servicio de emergencias por diversos altercados domesticos entre la pareja en los últimos meses.

El protagonista de Café con aroma de mujer y la modelo comparten dos hijos Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14, que parecen haber tomado partido en esta historia. El hijo mayor se ha quedado en la lujosa casa familiar de Miami con su padre, mientras que la benjamina de la familia se ha trasladado a un apartamento con su madre. Aunque intentan que los jóvenes estén al margen del conflicto, en el último enfrentamiento que han protagonizado William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha estado involucrada su hija Kailey. En uno de los vídeos grabados por la Policía en la casa familiar muestra la tensión que ya existía entre la pareja. Elizabeth y su hija llegaron a la casa familiar para recoger la ropa de Kailey y cuando la adolescente intentó entrar en el dormitorio principal escuchó la voz de una mujer. Al encontrar la puerta cerrada, llamó, lo que provocó que su padre saliera del dormitorio y, según sus palabras, la empujara para evitar que viera la escena y quién era su acompañante.

Se trata de un episodio más en la polémica, ya que la estrella de Montecristo había denunciado días antes que no podía ver a su hija. "Ella se llevó a mi hija de casa. Tengo derecho por ley a saber dónde está mi hija", le decía a la Policía. "He intentado hablar con mi hija... El teléfono está apagado", explicaba. Los agentes no pudieron hacer nada al respecto porque no existe un acuerdo formal por la custodia de la adolescente. A raíz de esta llamada, la revista People tuvo acceso a un informe que especifica que entre 2023 y 2024 las autoridades locales de Miami tuvieron que ir hasta en cuatro ocasiones a la vivienda del actor por diferentes razones catalogadas como "altercados domésticos".

Tras la polémica que ha suscitado este enfrentamiento familiar, William Levy rompió su silencio cinco días después de conocerse a noticia. "Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia, pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos en mal lugar. Siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo, dedicado a mis hijos y a mi carrera".

El actor cubano ha recibido el apoyo de su hijo, que sueña con convertirse en jugador profesional de béisbol. Levy acude frecuentemente a los partidos de Christopher y es uno de sus mayores seguidores. "¡Vamos! ¡Primer lanzamiento del partido Pa’ La Calle! Siempre quise verlo lanzar el primer lanzamiento del partido y ahí está. Estoy muy orgulloso de ti campeón", señalaba el actor. Ante este cariñoso mensaje, el adolescente le dijo: "Te amo, papá", junto con un emoji de manos en forma de corazón.