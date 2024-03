La hija adolescente de William Levy cumple 14 años demostrando haber heredado la belleza de sus padres

Loading the player...

No son buenos tiempos para la pareja formada por William Levy y Elisabeth Gutiérrez desde que los rumores de distanciamiento planean sobre ellos, sin embargo, de lo que no hay duda por parte de ninguno de los dos es del amor que sienten por sus hijos y de que la familia es prioritaria para ambos. Christopher, de 18 años y Kaile, que acaba de celebrar su 14 cumpleaños, son los hijos en común del matrimonio que no ha dudado en felicitar a su hija menor, una adolescente que adora a sus padres y hermano mayor y que no puede negar haber heredado la belleza de sus célebres progenitores. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

