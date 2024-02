William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ¿nueva crisis tras su reconciliación?

Cuando parecía que William Levy y Elizabeth Gutiérrez estaban atravesando por un dulce momento juntos, los rumores sobre una posible crisis entre ellos vuelven a sonar con fuerza. La pareja, que rompía su relación a finales de enero de 2022, decidía darle una nueva oportunidad a su historia de amor el pasado año. Podíamos verles y presumir de complicidad y cariño en su viaje en familia a España, el pasado mes de noviembre, y han seguido compartiendo momentos de felicidad siempre que han tenido ocasión. Hasta ahora, que varios crípticos mensajes de los actores han hecho saltar las alarmas sobre un nuevo distanciamiento entre ellos.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez, juntos y derrochando amor en los primeros compases del 2024

¿A qué saben los besos de William Levy? Su compañera de rodaje desvela el misterio

Febrero es el mes del amor, hace tan solo unos días celebrábamos San Valentín, un momento ideal para declarar los sentimientos de manera pública, pero nada más lejos de la realidad. Las publicaciones del protagonista de Vuelve a mí y de Elizabeth por separado, sin foto juntos y sin hacer ninguna referencia el uno al otro, sumado al hecho de que se han dejado de seguir, volvía a abrir la caja de Pandora y lhan surgido as especulaciones sobre que algo entre ellos no va bien.

Horas después de que finalizara el Día de los Enamorados en España, William Levy publicaba en su muro un mensaje en el que primero se disculpaba con sus seguidores por haber tardado en pronunciarse en una jornada tan significativa, pero les compensaba con dos imágenes suyas con las que seguro que se les olvidó cualquier retraso. Junto a las fotos, acompañadas con la canción A un milímetro de ti, de Antonio José, el galán escribía: "No es demasiado tarde. Feliz San Valentín, espero hayan pasado un hermoso día. Gracias siempre por tanto cariño. Los amo a todos". Una frase que iba dedicada a todos sus fieles, ningún otro texto o referencia hacia la mujer con la que ha compartido más de dos décadas de amor.

Por su parte, Elizabeth no subía ningún contenido el 14 de febrero. Al día siguiente publicaba un post con una instantánea con sus grandes amores: Christopher y Kailey, de 17 y 13 años, sus hijos en común con William Levy. "Mis vistas favoritas... mi vida", eran las palabras con las que acompañaba a la tierna imagen de los dos jóvenes, que se llevan a las mil maravillas. No encontramos tampoco en su muro ninguna muestra de afecto hacia el protagonista de Café con aroma de mujer en el día del amor, lo que acababa por encender los comentarios de que la relación entre ambos no estaría atravesando por un buen momento.

Lo que sí que podrían haberse dedicado William y la presentadora de Ojos de mujer habría sido un aparente intercambio de opiniones. “Yo no necesito quedar por encima de nadie para sorprender a los demás, yo tengo mi esencia y soy como soy, no necesito creerme mejor que nadie, no necesito aparentar algo que no soy..." comenzaba rezando el texto que el artista cubano, de 43 años, compartía ese mismo día retomando una fotografía efímera de uno de sus clubs de fans sobre una imagen suya.

"Ya acepté que, al igual que hay gente que me querrá, también habrá otros que me odiarán por cómo soy y no pasa nada, mientras yo me acepte y me quiera, todo bien", proseguía el mensaje en el que continuaba afirmando que “aprendí a no darle importancia a los comentarios ajenos, haga lo que haga habrá gente que va a hablar mal de mí, por eso, me centro en mí y no le doy explicaciones a nadie”, exponía sincero el protagonista de Addicted.

Además, en las palabras compartidas por el actor añadía que "aprendí que es importante rodearse de gente que te quiera con tu esencia natural, con tus virtudes y tus defectos que hay que mejorar porque eso es así, aquí nadie es perfecto y creerte superior no te convierte en el mejor", finalizaba contundente..

Horas después, Elizabeth, de 44 años, subía a su perfil un breve mensaje que muchos han considerado como una respuesta al del padre de sus hijos ."Enfócate en mejorar, no en demostrar", se podía leer en inglés en las historias de la bella actriz de ascendencia mexicana. Una afirmación con la que sus fans se temían lo peor: que la pareja se haya podido separar.

Pero estas publicaciones no son las únicas que ha hecho William Levy estos días. Ese lunes el artista subía una foto efímera también de un montaje realizado por uno de sus clubs de fans en el que se podía leer: "Me quedo con las personas que no te sueltan en los momentos difíciles, que te animan, te aconsejan, te quieren y no te dejan caer”. En el post se aprecian dos imágenes del actor; en una de ellas aparece abrazando a su hijo mayor, mientras que en la otra, se deja ver con Kailey, ni rastro de Eizabeth. La imagen daba mucho de qué hablar y, después de publicarla, el propio William la eliminaba de su cuenta.

Horas antes, William Levy ya había llamado la atención de sus seguidores con otro mensaje efímero en el que compartía una reflexión sobre la lealtad. "¿Sabes quién es tu gente? Los que te respetan tus limites, te valoran y te defienden. Los que se disgustan contigo de frente y a tus espaldas te protegen, los que no se van de tu lado cuando resbalas sino que te sostienen la mano mientras te levantas”. A lo que sumaba un versículo de la Biblia: "“¡Toda mi fe puesta en ti, mi señor, más que nunca! Isaiah 41:10”., dando a entender que el guapo intérprete no estaría pasando por su mejor momento.

Por otro lado, Elizabeth publicaba una imagen junto a un jarrón con flores y la palabra "Bloom", que significa florecer, sin aclarar si se debía a la primavera que está por llegar o si define el estado en el que ella se encuentra en este momento. Los mensajes cruzados de los actores tienen inquietos a sus seguidores que temen que estén atravesando por una nueva crisis. Y más, después de que no les hayamos visto juntos desde mediados del mes de enero tras mostrarle al mundo que comenzaban el año de lo más felices y cómplices. Si siguen juntos o separados, solo ellos lo saben y el tiempo lo dirá.