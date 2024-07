William Levy y Maggie Civantos son la nueva pareja explosiva 'Bajo un volcán': descubre su primer proyecto juntos

¡Luces, cámara y acción! Tenemos buenas noticias para los fans de William Levy porque el nuevo proyecto del actor cubano ya está en marcha. La semana pasada se daba el pistoletazo de salida a las grabaciones de Bajo un volcán, la primera película en España del protagonista de Café con aroma de mujer. En esta cinta el intérprete de Vuelve a mí está acompañado por Maggie Civantos, con quien forma una pareja explosiva. Una noticia bomba que ha desvelado la productora Secuoya junto a dos fotografías y que ha hecho que los seguidores de ambos se mueran de ganas por ver la química que los dos intérpretes son capaces de crear en la gran pantalla.

© Secuoya Studios

Este filme de acción, dirigido por Hugo Martín Cuervo, gira en torno a un intenso romance que surge en el instante más inoportuno, en medio del caos provocado por un volcán en plena actividad sísmica que puede entrar en erupción en cualquier momento, un símil de la relación tumultuosa entre los personajes protagonistas, Torres y Dani, un militar y una experta en volcanes, dos personas tan diferentes y en conflicto como dos placas tectónicas en constante fricción.

© Secuoya Studios

Este relato de amor prohibido, ambientado en Garachico, en la isla de Tenerife, es una refrescante mezcla de géneros. Cuenta con una trama que no da ni un segundo de tregua al espectador combinando la historia de dos amantes y la inevitable cuenta atrás hacia un cataclismo de consecuencias impredecibles. Además de William Levy y y la protagonista de La pasión turca, Bajo un volcán cuenta en su elenco con Adriana Torrebejano (Muertos S.L., Tierra de Lobos), quien da vida a Ana, una militar especialista de la UME cómplice y compañera de Torres, una mujer que será clave en la lucha ante la posible catástrofe provocada por el volcán. Completan el reparto Elia Galera (La promesa), la intérprete mexicana Fabiola Guajardo (Los ricos también lloran), Antón Lofer (El mejor verano de mi vida) y la actriz y modelo Pino Montesdeoca (Way Down), entre otros.

En esta cinta, además de como actor, William Levy ejerce como productor ejecutivo. “Estoy encantado de volver a España para embarcarme en mi segundo proyecto en este país y feliz de hacerlo con mi primera película junto a Secuoya Studios y un equipo técnico y artístico de primer orden capitaneado por Eduardo Campoy y David Martínez”, ha afirmado intérprete de Sortilegio, de 43 años, ante el nuevo reto que acaba de comenzar. Se trata de un paso más en la alianza del artista con Secuoya Studios, que comenzaba en 2022 con la producción de la serie Montecristo, versión moderna del famoso clásico de la literatura mundial escrito por Alejandro Dumas , que también contó con Levy en el papel protagonista.

© Secuoya Studios

¿Qué trepidante historia vamos a vivir Bajo un volcán?

Mario Torres (William Levy) es un capitán y piloto militar que llega a Tenerife cuando la erupción del volcán parece haber remitido. Allí, a pie de campo de encuentra Dani (Maggie Civantos), una experta vulcanóloga, que teme una reactivación violenta inminente. Eso le lleva a un conflicto con el comité científico del organismo encargado. Con el peligro sobrevolando el pueblo de Garachico, el amor y la pasión que nace entre ellos es tan inevitable como cualquier catástrofe natural. Una vez confirmada la amenaza, ambos deberán luchar contra el volcán y lo que es más complicado todavía: contra sus propios sentimientos.