Las esperadas imágenes de William Levy en 'Montecristo', su primer proyecto en España

Desde que los fans españoles descubrieron a William Levy gracias a su papel como Sebastián Vallejo en la telenovela colombiana Café con aroma de mujer, han seguido sus pasos y suspirado con cada movimiento del actor cubano. Soñaban con tener al atractivo galán en nuestro país y disfrutar de su carisma ante las cámaras en un proyecto nacional que lo tuviera aquí durante unos meses. Quien sabe si con la esperanza de que el destino se aliara con ellos y, tal vez, con suerte, pudieran cruzarse con su ídolo en algún momento. Un deseo que se ha convertido en realidad ya que este lunes ha comenzado en Madrid el rodaje de Montecristo. miniserie de seis capítulos inspirada en la famosa novela de Alejandro Dumas donde se mete en la piel de Alejandro Montecristo: un héroe sofisticado, misterioso y torturado por su pasado. Un proyecto en el que Levy, además de ser protagonista, es uno de los productores de la ficción.

Aunque el intérprete de Sortilegio ya había dado pistas estas semanas durante los ensayos, compartiendo algunas fotografías que dejaron sin respiración a más de uno al verle emerger de una piscina, en las primeras imágenes oficiales que hemos podido ver del recién estrenado rodaje vemos otra faceta de William Levy: metido en faena en plena grabación, vestido con un elegante traje de chaqueta, aparece muy concentrado detrás del cámara a punto de entrar en plano a rodar su escena totalmente inmerso en su personaje. Además, hemos podido apreciar las lujosas localizaciones donde se desarrolla la trama que, además de en Madrid también tendrá lugar en las Islas Canarias.

El actor estadounidense de origen cubano ha asegurado sentirse "muy contento" en estos primeros días de rodaje junto a "un reparto y un equipo tan extraordinarios", entre los que figuran Esmeralda Pimentel, Silvia, Abascal, Roberto Enríquez o Héctor Noas, entre otros. "Hacía tiempo que quería rodar un proyecto en España y que sea Montecristo, una historia que me encanta desde que era un niño, es una experiencia especialmente significativa para mí", ha recalcado el intérprete y productor ejecutivo.

Por su parte, Alejandro Ruiz Rojo, director de la ficción ha señalado que "Montecristo es un proyecto apasionante. Abordar una reinvención contemporánea de este clásico universal, es un gran reto. Mi objetivo fundamental es transmitir en imágenes el dilema continuo del protagonista. Visualizar sus contradicciones y su conflicto interno”. Para lograr este efecto se ha optado por "una estética elegante, buscando siempre cómo simbolizar su dualidad, a través de subencuadres, reflejos, composiciones geométricas en ciertos espacios... Un expresionismo que nos hable de lo que viven y sienten los personajes”, ha añadido.

¿Qué nos depara la nueva versión de Montecristo?

El protagonista de esta ficción, encarnado por William Levy, es un antihéroe trágico que lucha contra el sistema establecido, una figura enigmática que irrumpe en el ojo público y que genera el recelo de una élite que desconoce el origen de su fortuna y de su pasado. Montecristo es la adaptación al universo actual del clásico de Alejandro Dumas, y presenta a un vengador justiciero, al margen de la sociedad y de la ley, que se enfrenta a los poderosos con sus mismas armas y con la misma falta de escrúpulos.

Alejandro Montecristo, fundador y director ejecutivo de una empresa tecnológica de éxito, simboliza la modernidad frente a la tradición y la decadencia, representadas por sus enemigos, miembros de la tradicional élite económica, política y social española. Entre ellos, Fernando Mondego, al que da vida Roberto Enríquez, un empresario sin escrúpulos que ambiciona la compañía del hombre del momento. Lo que Fernando no sabe es que Montecristo es alguien a quien conoció hace décadas y que se alimenta puramente de venganza.

Pero Fernando Mondego no será el único enemigo de Montecristo. Cristóbal Herrera (Juan Fernández), un diplomático español despiadado y corrupto, fundador del partido conservador Acción Liberal, será una verdadera pesadilla para Alejandro. A su lado, Helena Vilaforte (Itziar Atienza), una ambiciosa candidata política. En esta historia, hay más víctimas: Mercedes Herrera (Silvia Abascal), quien fuera novia de Alejandro y que ahora se ha convertido en la esposa de Fernando, y Alba Mondego (Guiomar Puerta), la rebelde y apasionada hija de ambos. Pero como en toda hisotria también están los incondicionales aliados del protagonista, Haydée (Esmeralda Pimentel), directora de desarrollo de la start up, y Salvador Faría (Héctor Noas), amigo y mentor. Aún no hay fecha prevista para su estreno pero tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran éxito.