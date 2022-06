William Levy y su exmujer, Elizabeth Gutiérrez, ¿posible reconciliación a la vista?

Su papel como Sebastían Vallejo en la aclamada Café con aroma de mujer ha dado a William Levy el reconocimiento a nivel mundial. Su carisma ante las cámaras y un físico espectacular le han convertido en uno de los hombres más deseados del mundo. El pasado mes de enero, sorprendía comunicando el fin de su relación con su pareja, Elizabeth Gutiérrez, junto a la que ha estado casi dos décadas. En ese momento se convirtió en el soltero de oro y en el objeto de deseo de millones de personas, entre las que se encuentra la mismísima Mercedes Milá, que suspiran por él desde todos los rincones del planeta soñando con alcanzar su amor como si de una telenovela se tratara. Un deseo que podría verse truncado ya que el actor cubano puede que vuelva a a tener el corazón ocupado y su dueña no sería otra que su exmujer, con la que, a tenor de unos misteriosos mensajes que ha compartido con sus seguidores quizá esté pensando en darse una segunda oportunidad.

William Levy se pronuncia sobre los rumores de su posible relación con la actriz Alicia Sanz

William Levy recuerda el complicado accidente que impidió a su hijo andar durante meses

Al parecer se podría estar cumpliendo eso de que donde hubo fuego siempre quedan cenizas y el intérprete de Cuidado con el ángel y los enigmáticos mensajes que ha publicado en los últimos días parecen que van en la dirección de una posible reconciliación con Elizabeth, con la que tiene dos hijos, Christopher, de 16 años, y Kailey, de 12. "¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo", esta es la reflexión que el guapo actor ha compartido y con la que ha hecho sonar las alarmas. "Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente", añadía el protagonista de Triunfo del amor. Un texto que parece tener una clara destinataria: Elizabeth Gutiérrez.

No son las únicas impresiones que el actor cubano, de 42 años, ha compartido estos días, cabe destacar una frase del fallecido actor Robin Williams, donde hace una reflexión sobre la vida. "Solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo. No lo es. La peor de la vida vida es terminar con gente que te hace sentir solo", se podía leer en la cita. William también ha hecho referencia en los textos que sube a su perfil sobre las lecciones que se aprenden con los años. "Con el tiempo aprendí que hay que creer en los hechos, no en palabras. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras", mostró entre sus historias efímeras el intérprete.

Pero no es William, quien se encuentra en este momento en Madrid grabando al serie Montecristo, el único que comparte este tipo de reflexiones con sus seguidores, Elizabeth también suele hacerlo, aunque en un tono algo diferente al que él ha empleado. "Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí", aseguraba la actriz hace unas semanas. Este martes ha compartido una frase que dice: "Rezo a Dios para que cure lo que sea que duela". ¿Habrá sanado su herida y estará lista para darse una segunda oportunidad con el protagonista de Sortilegio?. Solo el tiempo nos dará la respuesta.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez, un amor con idas y venidas

El protagonista de Sortilegio y la actriz de Acorralada, serie en la que ambos participaron en 2007, empezaron su relación en el año 2002 cuando participaron en el reality show Protagonistas de telenovela, donde se enamoraron. Cuatro años después, en 2006, nacía su primer hijo, Christopher. Pero la felicidad duraba poco y en el año 2008, el actor cubano comunicaba que habían roto a la revista mexicana TVyNovelas: "Son cuestiones en las que no quiero entrar en detalles, hay momentos en la vida en los que uno necesita analizar las cosas. Ahora ya no estamos juntos, yo la quiero muchísimo, la adoro, pero en la vida hay momentos para todo", explicó en ese momento.

Cupido hacía de las suyas y el amor entre ellos volvía a renacer en 2009 cuando los actores se daban otra oportunidad y, un año después la pareja da la bienvenida a su segunda hija en común, Kailey. Aunque de nuevo surgieron problemas entre ellos y en 2011 era Elizabeth quien hablaba de su ruptura: "Quiero hacer público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión".

Poco después, el amor triunfaba una vez más y volvían a reconciliarse hasta el año 2014: "Cualquier decisión que tomamos como pareja es entre nosotros. Solo pido respeto por ella y por mis hijos", decía William a People en ese momento. Una separación que tan solo duraría unos meses ya que retomarían su historia hasta enero de 2022... pero por lo que parece, el punto final que parecían haberle puesto a primeros de año, sería solo un punto y aparte en una historia de amor digna de la mejor de las telenovelas, porque como se suele decir: la realidad siempre supera a la ficción.