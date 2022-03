Las seis curiosidades de 'Café con aroma de mujer' que quizás no conoces y te sorprenderán

Las cosas no siempre acaban como comienzan, si no, que se lo digan a la serie Café con aroma de mujer que tuvo un estreno en Colombia, su tierra natal, más que discreto. Sin embargo, su suerte cambió de manera radical cuando la ficción aterrizó en Netflix donde ha batido récords y se ha convertido en una de las tres series de habla no inglesa más vistas de la plataforma digital. Los millones de fans repartidos por todos los rincones del mundo siguen los pasos de sus protagonistas, tanto en la serie como fuera de ella, y están pendientes de cualquier detalle, ávidos de conocer nuevas cosas sobre su ficción favorita. Vamos a descubrir algunas curiosidades sobre la serie del momento para que conozcas todos los secretos tanto de los actores como de la grabación de la novela.

Ya arrasó la versión original

Café con aroma de mujer se convirtió en un auténtico éxito desde su estreno el pasado 29 de diciembre de 2021 pero... no ha sido esta la primera vez que esta historia de amor triunfa en la pequeña pantalla, ya que se trata de un remake de la telenovela homónima de 1994, la cual tuvo dos adaptaciones hechas en México con los títulos Cuando seas mía y Destilando amor. Sin embargo, la versión colombiana de los años 90 fue la que dejó huella en la pequeña pantalla. Una ficción protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, y que contó con la participación de Alejandra Borrero, Silvia de Dios, Cristóbal Errázuriz, Myriam de Lourdes y Lina María Navia.

El cariñoso apelativo con el que llaman a William Levy

A la cabeza del reparto de la versión actual se encuentran, William Levy, de 41 años, y Laura Londoño, de 34 años, Sebastián y Gaviota en la apasionada historia de amor que ha enganchado a medio mundo. Ambos, junto al resto del elenco, han protagonizado un auténtico boom de popularidad, se han convertido en estrellas internacionales y reciben muestras de afecto y admiración desde todos los rincones del planeta. El intérprete de Sortilegio cuenta con una legión de 7.000.000 de seguidores con los que le gusta compartir sus fotografías. Gracias a los comentarios de sus fans hemos descubierto el cariñoso apodo que tiene el actor cubano: "William Deli", le llaman, y la autora del sobrenombre es no otra que su compañera, Laura Londoño. En una entrevista publicada el año pasado en la revista People la actriz confesó que en el plató llamaban así a Levy, haciendo alusión a que es "una delicia".

Susto en el plató

Pero no todo son bromas y buen rollo en el set de grabación, también han tenido algún susto y, precisamente, relacionado con el físico espectacular del actor cubano. Según desveló Gaviota en la ficción, una fan "acosadora" se coló un día al set de grabación de la serie dejando a todos atónitos. Excepto a Levy, quien tras reconocer a su "peligrosa enamorada", se puso "bravo". "Era una seguidora que llegó hasta aquí, diciendo que ellos eran amantes desde chiquitos y que él le debía la carrera a ella. Y eso fue bastante complicado, hubo que llamar a la policía. Y él estaba asustado, porque ya la reconoce. Nos contó que ya lo persiguió en Miami, que se le metió a un restaurante en Nueva York. Lo ha perseguido por tres países. Es un cuento turbulento, pero yo le dije a William "deja de poner fotos en bolas en internet ¡porque esto es culpa tuya!"", explicó entre risas Laura.

La buena noticia de Laura Londoño

Para la protagonista principal de la serie, Café con aroma de mujer ocupará un lugar muy especial en su corazón, no solo por el éxito que ha cosechado con ella, sino porque durante el rodaje se enteró de una noticia muy especial. La actriz se dio cuenta que estaba embarazada de su segundo hijo en medio de las grabaciones de la serie. Y no porque sufriese los típicos síntomas que se producen los primeros meses de gestación, sino porque el vestuario de su personaje le trajo algunos problemas. "Me daba cuenta que la ropa de Gaviota no me cerraba. Me sentía inflamada. No veía barriga, pero esa fue la primera señal. Además, durante el rodaje tenía mucho sueño, quería hibernar y tenía hambre", confesaba con gran emoción en septiembre a Telemundo. La misma con la que sus compañeros recibieron la noticia.

Un bebé en el plató

El de Laura no fue el único bebé que había por el set de rodaje. También se encontraba entre cámaras y cafetales Belén, la hija de solo mes y medio de otra de las actrices, María Teresa Barreto, quien se mete en la piel de Marcela en la ficción. "Una vez estaba grabando una escena larguísima con William Levy y pensaba 'Dios mío, ¡hay que sacar esta escena ya!'. De repente escucho a Belén llorar al fondo. Nadie la escuchaba, pero yo, como mamá, sí...", recordó la actriz en una entrevista en la televisión colombiana. "No sé cómo, pero terminé la escena". Pasaron tanto tiempo juntos que se convirtieron en una familia, por lo que el resto del equipo estaba encantado con la presencia de la pequeña en el plató.

Hacen de hermanos pero... ¡son pareja!

Otra curiosidad es como dos actores del elenco que interpretan a dos hermanos en la ficción, cuando se apagan los focos... son pareja en la vida real. Se trata de Diego Cadavid, de 43 años, Iván en la serie, y Laura Archbold, de 32 años, quien interpreta a Paula. La pareja se conocía desde hace más de una década, cuando Laura estaba a punto de presentarse como candidata a Miss San Andrés 2011. Según han explicado ambos, primero fueron solo amigos. Sin embargo, hace ocho años decidieron darse una oportunidad y, desde entonces, se han vuelto inseparables. "Gracias por cada segundo de amor puro, por nuestras conversaciones profundas y esos abrazos de los que te acalambran el brazo. Gracias por enseñarnos, a los que te amamos, a apreciar la vida de esa forma tan particular", le escribió un romántico Diego a Laura, el pasado mes de septiembre. Laura no se queda atrás y le dedica frases como "eres mi compañero de vida favorito. Gracias por fluir conmigo" o "Me has enseñado que para acompañar no siempre es necesario hablar, que basta con estar". No tienen planes de boda por el momento pero, según apuntan desde El nuevo Herald, Diego se define como "marinovio" de su chica. Una mezcla de marido y novio. Sea como sea son felices juntos y muy profesionales porque en la serie no se atisba ni el más mínimo rastro de su relación fuera de la pantalla.

