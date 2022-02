Elizabeth Gutiérrez defiende a su marido, William Levy, en medio del revuelo por su posible ruptura

La bonita historia de amor entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy podría haber tocado a su fin después de casi dos décadas juntos, aunque ninguno de sus protagonistas termina por confirmar definitivamente si han empezado vidas por separado. Lo que sí ha hecho la actriz estadounidense de origen mexicano es hablar alto y claro sobre el momento que están viviendo tanto ella como el galán cubano, tras la enorme bola de nieve que se ha creado en torno a su posible ruptura. "Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones...", comienza diciendo ante el revuelo creado. "Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores", lamenta a continuación en relación a los vástagos de la pareja, Christopher Alexander de quince años y Kailey Levy de once.

"William y yo les hemos criado con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres", subraya para poner en valor la familia que han formado a lo largo de todo este tiempo, compartiendo además una entrañable fotografía de los cuatro abrazados. A continuación, la intérprete de 42 años destaca de su pareja que "siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos". Es en ese momento cuando la también modelo y empresaria aclara que "no hay culpable en esta situación", por lo que "no me alegro de los ataques a su persona y no lo agradezco", añade sobre las críticas que ha recibido el protagonista de Café con aroma de mujer desde hace unas semanas cuando anunciaba públicamente primero su separación y después decidía borrar esas palabras.

Elizabeth Gutiérrez defiende sin tapujos a la persona que ha marcado su vida porque "él es el padre de mis hijos y el hombre más importante, el que vela por nuestro bienestar todos los días", expresa. De esta forma, la actriz asegura que "deseo siempre lo mejor para él" en cuestión de "amor, mucha salud, felicidad.., con o sin mí", dice entonces a la hora de manifestar y proclamar a los cuatro vientos que siempre le va a querer aunque lo suyo termine. Para terminar, Elizabeth Gutiérrez reconoce que "no es una situación fácil el estar expuesto y escuchar diferentes versiones" sobre lo que ha ocurrido entre ellos, ya que "solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado y nuestra verdad como pareja, que ahí se va quedar con nosotros", sentencia. Un contundente mensaje que la actriz concluye dando las "gracias por el cariño a nuestra familia" que siempre han recibido hasta ahora.

