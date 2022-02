El mayor orgullo de William Levy, sus dos hijos: Christopher y Kailey

Está viviendo el boom definitivo de su carrera gracias a Café con aroma de mujer, la serie colombiana de Netflix que está causando furor tanto en Latinoamérica como en España, pero hay algo que es más importante que eso para William Levy: sus hijos, Christopher y Kailey, de 15 y 11 años respectivamente. Tanto es así que con frecuencia presume de ellos ante sus más de 9 millones de seguidores, ya sea por sus habilidades deportivas o por su talento, y los jóvenes son ya verdaderos influencers en sus respectivos terrenos, superando con creces los 500.000 fans cada uno. Sin duda, los dos han tenido la suerte de heredar la belleza de sus padres, el actor cubano y su hasta ahora pareja, Elizabeth Gutiérrez, que también se ha dedicado al mundo de la interpretación.

- ¿Se separa o no? Los misteriosos mensajes de William Levy

VER GALERÍA

Si bien hace unos días William Levy anunciaba su separación y borraba justo después la publicación, ninguno de los demás miembros de la familia se han pronunciado. De hecho Elizabeth ha publicado algunas selfies hace unos días, como también ha hecho su hijo Christopher. El joven de 15 años destaca como jugador de beisbol, y milita como bateador en los Kansas City Royals desde hace algunos meses, y su padre acude a verle al "diamante" (como se llama el campo de este deporte) siempre que puede. "Fantástico volver a ver a mi campeón en el campo. Dios es bueno", aseguraba el actor hace algunos meses al compartir un vídeo de su chico grabado desde la grada del estadio, solo unos días después de viajar de vuelta a Estados Unidos desde Madrid, donde había estado con motivo de los premios Platino, que se celebraron en la capital española. Era un partido importante porque un año antes su hijo había sufrido un accidente con un carrito de golf que casi acaba con su carrera.

- La fascinación de Mercedes Milá por William Levy llega a oídos del actor que ha reaccionado así

Christopher es, como su padre, muy religioso y para sus casi 900.000 seguidores tiene destacadas dos citas de la Biblia: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", de los Filipenses; y "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Dos muestras de cómo el hijo mayor de William se apoya en su fe cristiana para continuar mejorando después de lesionarse la rodilla y poder seguir destacando en el deporte.

VER GALERÍA

Pero además de Christopher, que ha preferido apostar por el beisbol, William tiene a su hija Kailey que parece haber heredado sus dotes (y los de su madre Elizabeth) para la actuación. Hace algunos meses el orgulloso intérprete compartía también un vídeo de la pequeña de la casa, que tiene casi 600.000 seguidores, interpretando una escena de Crónicas Vampíricas, poniéndose en la piel del personaje de Claire Holt. "Aquí está mi chica favorita en el mundo", decía el padre, "la que me va a sacar canas verdes", añadía, una expresión que significa que teme que su hija le cause preocupaciones frecuentes. En los comentarios todos sus seguidores señalaban el evidente parecido entre madre e hija, ya que tienen rasgos similares.

- Una infancia difícil y un matrimonio duradero: así es William Levy, el actor de 'Café con aroma de mujer'

"Sé que llego un poco tarde, pero feliz cumpleaños, papi... ¡te quiero! Espero que lo pasaras bien y que todos tus sueños se hagan realidad. Posdata, tus abrazos son lo mejor", decía Kailey por el aniversario de William el pasado mes de septiembre con una imagen en la que aparecen abrazándose con cariño. A pesar de que la pequeña de la casa ha tenido varias cuentas en Tik Tok, donde ha compartido vídeos como una verdadera influencer, parece que todas han sido eliminadas, ya que con solo 11 años no llega a la edad mínima que pide la red social.

"Que Dios siempre ilumine y cuide a nuestros hijos", decía William Levy en una publicación del pasado mes de diciembre en la que aparece la familia al completo en un vídeo, en lo que parece una excursión en un paisaje envidiable. La última imagen que hay del actor con su esposa y sus dos hijos es de Navidad, y desde entonces los seguidores de la pareja se encuentran esperando a alguna confirmación sobre el estado actual de su romance.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.