La fascinación de Mercedes Milá por William Levy llega a oídos del actor que ha reaccionado así

Si hay un estilo que define a Mercedes Milá es el de ser una mujer que no oculta lo que piensa y que suele expresar sus sentimientos abiertamente. La periodista hacía pública su fascinación por el actor William Levy y reconocía haber buscado imágenes suyas en Internet, impresionada por la belleza del intérprete de 41 años, nacido en La Habana. La búsqueda con el nombre del artista en la red ha provocado que su cuenta de Instagram se haya inundado de vídeos y de imágenes de William Levy, un hecho que la presentadora ha querido compartir con sus seguidores. Pero, con lo que no contaba Mercedes Milá es con la reacción del propio Levy quien le ha contestado por Instagram iniciándose entre los dos un divertido intercambio de mensajes. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

