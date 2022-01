¿Se separa o no? Los misteriosos mensajes de William Levy

En las últimas horas, William Levy ha dejado muy desconcertados a sus fans. El actor y modelo estadounidense de origen cubano, de 41 años, ha publicado varios mensajes en su cuenta oficial dando a entender que se ha separado de su mujer, Elizabeth Gutiérrez, con la que tiene dos hijos. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", publicó William. Sin embargo, poco después el mensaje desapareció y ahora todos se preguntan: ¿por qué?

Sus seguidores más incondicionales están muy confundidos no solo por la eliminación de su post sino porque horas después volvió a utilizar las redes para decir: I'm ready for the new chapter in my life (Estoy preparado para el nuevo capítulo de mi vida)". Numerosos medios de comunicación latinos se han hecho eco de los misteriosos mensajes de Levy, que actualmente causa furor en Neftlix con la telenovela Café con aroma de mujer, y muchos afirman que su relación con Elizabeth Gutiérrez ha llegado a su fin.

William y Elizabeth, que se conocieron en 2003 en el concurso Protagonistas de novela, llevan juntos casi 20 años y tienen dos hijos en común: Christopher Alexander, de 15 años, y Kailey Alexandra, de 11. "Nuestros hijos nos han pedido que nos casemos", contaban en una entrevista que concedieron a ¡HOLA! México en 2016. "Ella sí quiere casarse, yo soy el que todavía no he reaccionado totalmente al respecto (...) Mi crianza no me ha dejado apreciar el tema del matrimonio como lo ven otras personas. Elizabeth es diferente, ella tiene otra educación más tradicional, con una familia grande", confesaba Levy haciendo referencia a las razones por las que no pensaba en boda. "Aunque crecí pensando que primero era el matrimonio, me di cuenta de que lo más importante es lo que tienes en casa. Que la bendición de Dios la tenemos con la familia que nos ha regalado y que no necesitamos un contrato para estar unidos y para saber lo que queremos en nuestra vida", decía Elizabeth.

Rumores constantes

Aunque para muchos eran una de las parejas más estables del mundo celebrity, su relación ha pasado por muchos altibajos. Hay que recordar que en 2008, el actor anunció el fin de su relación asegurando que habían decidido darse "un tiempo". "Son cuestiones en las que no quiero entrar en detalles, hay momentos en la vida en los que uno necesita analizar las cosas. Ahora ya no estamos más juntos, yo la quiero muchísimo, la adoro, pero en la vida hay momentos para todo", dijo Levy en 2008 a la revista mexicana TVyNovelas. Volvieron a estar juntos pero tres años después fue Elizabeth la que confirmó su ruptura mediante un comunicado. "Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión", dijo la actriz y modelo estadounidense de ascendencia mexicana. Al tiempo sus caminos volvieron a cruzarse pero en 2014 el actor confirmó a People en español que habían roto: "Cualquier decisión que tomamos como pareja es entre nosotros. Solo pido respeto por ella y por mis hijos".

En 2015 se produjo su última (y para muchos definitva) reconciliación. Desde entonces, han acudido juntos a muchos eventos y han presumido de amor en las redes sociales, donde era habitual verles posando felices y muy sonrientes junto a sus dos hijos. La última vez que publicaron una foto familiar fue el 1 de enero, cuando Elizabeth compartió con sus fans esta foto tan navideña. "Os deseo un Feliz Año Nuevo lleno de salud, felicidad y prosperidad. Os evío amor y luz", escribió.

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto pero, viendo cómo han actuado en anteriores ocasiones, sus fans esperan que digan algo, ya sea para confirmar o desmentir su ruptura.

