Las razones por las que William Levy no pasó por el altar con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos

William Levy se ha convertido en el actor del momento, gracias a su papel como Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer, y en el chico de moda por el que suspiran en medio mundo. Tras el mensaje que público el pasado mes de enero anunciando su ruptura con su pareja Elizabeth Gutiérrez, ahora también es uno de los solteros más codiciados. El protagonista de El triunfo del amor ha compartido 19 años con la intérprete de El rostro de Analía con quien tiene dos hijos, Christopher, de 15 años, y Kailey, de 10 años. Casi dos décadas de amor donde en ningún momento el cubano se planteó pasar por el altar ¿quieres saber los motivos que lo llevaron a no dar el paso?.

Para explicar las razones por las que su relación no terminó en boda, el actor explicaba: "Lo más importante es siempre saber que esa familia va a ser mi familia, ¿sabes? Esté o no esté allí. Soy feliz estando allí con Elizabeth", decía en 2019 en una entrevista con la versión española de la revista People. El actor de cubano, de 41 años, tiene una visión de la vida en la que dejaba entrever que no es muy partidario de matrimonio: "Siempre he sabido que soy una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre", confesaba. Y se sinceraba añadiendo que: "No me he querido casar no porque no quiero casarme; simplemente siento que a veces, no sé, no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste". Para él, la mayor unión es estar junto a alguien no necesita de una firma sino que "quiero estar porque decido a estar acá, porque me nace estar aquí y decidí estar aquí. No quiero que nadie opine mal o lo tome de una forma mala. Pero, bueno, lo que quiero decir es que estoy donde quiero estar ahora y por el momento me hace feliz", explicaba entonces, unas palabras que ahora, tras su ruptura con Elizabeth, llaman más la atención.

William Levy Elizabeth Gutiérrez, un amor con idas y venidas

El protagonista de Sortilegio y la actriz de Acorralada, serie en la que ambos participaron en 2007, empezaron su relación en el año 2002 cuando participaron en el reality show Protagonistas de telenovela, donde se enamoraron. Cuatro años después, en 2006, nacía su primer hijo, Christopher. Pero la felicidad duraba poco y en el año 2008, el actor cubano comunicaba que habían roto a la revista mexicana TVyNovelas: "Son cuestiones en las que no quiero entrar en detalles, hay momentos en la vida en los que uno necesita analizar las cosas. Ahora ya no estamos juntos, yo la quiero muchísimo, la adoro, pero en la vida hay momentos para todo", explicó en ese momento.

Cupido hacía de las suyas y el amor entre ellos volvía a renacer en 2009 cuando los actores se daban otra oportunidad y, un año después la pareja da la bienvenida a su segunda hija en común, Kailey. Aunque de nuevo surgieron problemas entre ellos y en 2011 era Elizabeth quien hablaba de su ruptura: "Quiero hacer público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión".

Poco después, el amor triunfaba una vez más y volvían a reconciliarse hasta el año 2014: "Cualquier decisión que tomamos como pareja es entre nosotros. Solo pido respeto por ella y por mis hijos", decía William a People en ese momento. Una separación que tan solo duraría unos meses ya que retomarían su historia que ha durado hasta 2022... ¿será una decisión definitiva o escribirán otro capítulo de su historia? Solo el tiempo tiene la respuesta.

