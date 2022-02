William Levy se pronuncia sobre los rumores de su posible relación con la actriz Alicia Sanz

William Levy se ha convertido en el galán de moda gracias a su papel en Café con aroma de mujer, pero eso ha hecho que todos los ojos estén puestos en él, que cualquier movimiento que haga sea observado con lupa y su vida ahora parece ser la del protagonista de alguna de sus telenovelas. Hace unos días el actor publicaba unos misteriosos mensajes, que borró casi de inmediato, en los que apuntaba a una separación de su mujer, Elizabeth Gutiérrez, tras 20 años juntos. Tras esta comentada situación, el actor cubano ha sido objeto de nuevas especulaciones ya que, según la revista mexicana TVNotas, el motivo de la ruptura entre el intérprete y su esposa, habría sido un romance del protagonista de Triunfo del amor con la actriz española Alicia Sanz, con la que compartió créditos en la película En brazos de un asesino en 2018, a quien pudimos ver en la versión patria de Pasión de Gavilanes. Aunque William siempre ha preferido mantenerse al margen de los rumores y centrarse en su trabajo, en esta ocasión sí ha querido salir a responder las especualciones sobre su vida privada para pedir respeto hacia él y los suyos.

La periodista Tanya Cherry fue la encargada de transmitir las palabras que el actor hizo llegar al programa El Gordo y La Flaca. "A esta chica no la veo desde que hicimos la película", afirmó el intérprete, descartando las versiones de que, tras coincidir en los sets, él y su compañera habían continuado viéndose y que incluso, ella había abandonado Los Ángeles para instalarse en Miami y estar cerca de él. "La vi en España para los Premios Latino, nada más", continúa el mensaje del actor, haciendo referencia a los premios del cine iberoamericano que se celebraron en Madrid el pasado mes de octubre.

William expresó de forma categórica su mal estar y su rechazo antes las informaciones publicadas por el citado medio ya que afirmó que ese tipo de especulaciones no solo le hacían daño directamente a él, sino también a sus seres queridos. "No quiero que esta revista comience con faltas de respeto hacia mí y hacia mi familia", finalizó. Tras realizar la lectura del mensaje del intérprete de Cuidado con el Ángel, Tanya apuntó a que los motivos que llevaron a William y a Elizabeth a poner fin a sus dos décadas de relación fueron otros. La pareja no ha confirmado públicamente cuál es el estado de su matrimonio más allá de los mensajes que el intérprete subió a su perfil social hace escasos días. "Son las palabras que nos ofreció William Levy... diciendo que todo esto es falso, que son otro tipo de circunstancias las que obligaron a esta pareja a separarse, que él incluso en unas semanas se va a ir a España a trabajar", expuso la periodista en su intervención en el famoso espacio de entretenimiento mexicano.

Los mensajes de William con los que empezó todo

El actor y modelo estadounidense de origen cubano, de 41 años, desconcertaba a sus seguidores publicando un mensaje en el que anunciaba su separación y borrándolo poco después. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", publicó el protagonista de Sortilegio. Después de haber eliminado el texto sobre su supuesta ruptura, Levy escribió que iniciaba una nueva etapa y compartió imágenes de sus hijos, lo más importante para la pareja.

Por su parte, Elizabeth habló esta semana en el en el podcast En defensa propia, conducido por Erika de la Vega. Recordó su historia de amor de 20 años con el actor y de algunos momentos complicados que atravesaron durante su relación. "Todos los días es una decisión. Con el tiempo vas madurando, no te aferras a nada. Estás viviendo el momento y estás disfrutando. Mañana, ¿quién sabe qué pasará?" respondió cuando se le preguntó por su unión con el protagonista de Café con aroma de mujer. No aclaró si seguían juntos, si se han dado un tiempo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, o si esta vez es una decisión definitiva y pondrán punto final a su historia de amor, solo el tiempo lo dirá.

