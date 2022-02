William Levy y la separación de su mujer Elizabeth Gutiérrez, un enredo con aroma de telenovela

El matrimonio de Willilam Levy y Elizabeth Gutierrez sigue en el punto de mira y los últimos acontecimientos lejos de despejar su situación la enredan un poco más. Después de un mensaje del actor en el que anunciaba su ruptura, que fue borrado poco después, las incógnitas en cuando a su situación personal (hay rumores de que el artista ha iniciado una nueva relación) permanecen en el aire. Su mujer Elizabeth Gutiérrez se ha pronunciado por primera vez recordando su historia de veinte años con el cubano y algunos de los complicados momentos que atravesaron en el podcast En defensa propia, conducido por Erika de la Vega. Eso sí no despeja las dudas acerca de si están juntos o no, si se han dado un tiempo como han hecho en otras ocasiones o esta vez no hay vuelta atrás. “Todos los días es una decisión. Con el tiempo vas madurando, no te aferras a nada. Estás viviendo el momento y estás disfrutando, mañana, ¿quién sabe qué pasará?” respondió cuando se le preguntó por su unión con el protagonista de Café con aroma de mujer.

Sin referirse directamente a las especulaciones, añadió: “A mí no me gusta el drama, no me gusta el caos, no me gustan los pleitos”. Haciendo un balance de su relación con Levy, destacó que comenzaron cuando ambos eran muy jóvenes y estaban bajo el escrutinio público, algo que con el tiempo ha aprendido a manejar (o al menos a asumir de otra manera). “Estamos siempre siendo vistos, sabes lidiar con esas cosas” comentó. “Antes era muy controladora, quería las respuestas ya. Tal vez me acerqué más a Dios y comprendí que yo no soy más que Dios, yo no puedo controlar las cosas” explicó.

Recordó Elisabeth uno de los momentos más complicados para ambos, que ocurrió el pasado 2020 cuando su hijo Christopher, que tiene ahora 15 años, sufrió un accidente al volcar el vehículo eléctrico en el que montaba. Aquella situación no fue nada fácil tal y como recordó Elizabeth. “Nos aferramos a nosotros cuatro y a la fe, a ser positivos. Cualquier pensamiento negativo era cancelado. ‘No va a pasar’. Él fue un guerrero, él tiene mucha fe a su corta edad” aseguró. Tanto Christopher como su hija Kailey, de once años, son lo más importante para ella. “Un abrazo de ellos puede cambiar la vida” aseguró, explicando que tiene una relación cercana con los dos.

En esta intervención, la actriz de 42 años rescató otro de los episodios más comentados de su historia de amor: el romance que hace años Jackie Bracamontes mantuvo con Levy y que esta reflejó en su libro autobiográfico La pasarela de mi vida, publicado en 2017. Jackie y William se conocieron en 2009 durante el rodaje de Sortilegio, una telenovela que, como se dijo entonces, les unió fuera de la ficción. Aunque en aquellos momentos ambos lo negaron porque él seguía casado, Bracamontes confesó en su libro que sí había ocurrido. Y dio detalles. Cuenta Jackie que él le dio a entender que su matrimonio había terminado, así que comenzaron a salir. El romance no prosperó pues al saber que volvería a ser padre (Elizabeth estaba embarazada por segunda vez), como explicaba Bracamontes, Levy volvió con su mujer. En el libro cuenta Jackie que le sorprendió la noticia pues supuestamente ya no eran pareja. Ahora Elizabeth dejado claro que no utilizó a su familia para retener al actor junto a ella. “Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo. Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre” respondió Gutiérrez.

El actor y modelo estadounidense de origen cubano William Levy, de 41 años, desconcertaba a sus seguidores publicando un mensaje en el que anunciaba su separación y borrándolo poco después. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", publicó William. Se ha especulado con una posible nueva relación del artista aunque ninguno se ha referido directamente a las informaciones. Después de haber eliminado el anuncio de su supuesta ruptura, Levy escribió que iniciaba una nueva etapa y compartió imágenes de sus hijos, lo más importante para la pareja. Elizabeth por su parte escribió: “Hablar sana el alma”. ¿Cuál será la próxima escena en este guion? El tiempo dirá.

