Descubre qué actores de 'Café con aroma de mujer' hacen de hermanos y ¡son pareja!

Después del exíto de las series turcas, las telenovelas colombianas han vuelto a ponerse de moda gracias a Netflix. Primero fue La reina del flow, y ahora Café con aroma de mujer es la ficción que ocupa los primeros puestos del ránking español en la plaforma estadounidense, convirtiendo a William Levy en uno de los galanes del momento. Dentro de todas sus tramas llenas de de amores, dramas, intrigas y traiciones, hay dos actores que interpreran a unos hermanos y que son pareja en la vida real. Se trata de Diego Cadavid y Laura Archbold, los intérpretes que se meten en el papel de Iván y Paula Vallejo, los hijos de Julia (Luces Velásquez) y también hermanos de Sebastián, el protagonista que inicia una historia de amor con Gaviota (Laura Londoño) a pesar de sus diferencias de clase social y de los contratiempos que se les ponen por el camino.

Diego, que además de actor es músico, encarna al marido infiel de Lucrecia (Mabel Moreno) en Café con aroma de mujer y lleva más de ocho años de relación con Laura Archbold, una de las actrices y modelos colombianas más conocidas del momento. Aunque han comentado que no tienen planes de boda, el intérprete ha expresado en numerosas ocasiones se siente muy feliz con ella porque "es tranquila, inteligente y linda". "Gracias por cada segundo de amor puro, por las conversaciones profundas y los abrazos eternos de los que encalambran el brazo! Gracias por enseñarnos, a los que te amamos, a apreciar la vida de esa forma tan particular. ¡Salud y vida para ti, amiga eterna de mi alma! ¡Te amo con toda mi pez!", ha escrito el actor en sus perfiles sociales.

La que fuera participante en 2012 de Miss Colombia representando a San Andrés, su isla natal, comparte numerosos momentos con su chico en sus perfiles sociales. Viajan juntos, se van de festivales, disfrutan del mar y además se dedican muchas palabras de amor y agradecimiento mostrando a todos sus seguidores lo que se quieren y lo bien que les va tanto en su faceta profesional como en la personal. "Mi Diego, mi amor, mi compañero de vida, risas, juegos y espectáculos. Me enseñaste que para acompañar no siempre es necesario hablar, que basta con estar, con abrazar. Y tus abrazos sí que me reinician. Salud por las conversaciones, pero sobretodo por los silencios cómodos", ha escrito también la modelo.

De qué trata Café con aroma de mujer

La ficción colombiana cuenta la vida de Teresa Suárez, 'La Gaviota', una mujer que viaja cada año a una hacienda para la recolección de café, pero con la diferencia de que en esta vez su jefe, Octavio Vallejo, les cede un pequeño terreno para que planten sus cosechas. Cuando el dueño de la propiedad muere de forma repentina, el plan de vida de la protagonista se pone en peligro y la llegada de Sebastián Vallejo, el hijo del fallecido que se encontraba en Estados Unidos, hace que todo empeore. Es entonces cuando entre ambos nace una pasión sin límites, a pesar de que él está comprometido con Lucía Sanclemente, lo que provoca un peligroso triángulo amoroso.

