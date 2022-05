William Levy recuerda el complicado accidente que impidió a su hijo andar durante meses

Es uno de los actores del momento. William Levy se ha ganado el cariño y la admiración del público internacional gracias a su papel protagonista en Café con aroma de mujer , serie colombiana de Netflix que ha marcado un antes y un después en su trayectoria profesional. El intérprete cubano se siente muy agradecido por todas las cosas positivas que le está dando meterse en la piel de Sebastián Vallejo en la ficción y todos los proyectos que han surgido a raíz de esta ficción. Pero durante su visita a El Hormiguero también se ha sincerado sobre las partes más difíciles que ha tenido el rodaje como las intensas jornadas de trabajo o la distancia que le ha separado de sus seres queridos en momentos complicados.

VER GALERÍA

-Foto a foto, todos los rostros conocidos que disfrutan de la Feria de Abril en Sevilla

-Diversión, reencuentros y mucho ritmo, entramos en la fiesta de la Gala MET

Para William, la familia que ha formado con Elizabeth Gutiérrez es su prioridad y el motor que impulsa su vida. Intenta pasar todo el tiempo que puede con sus hijos, Christopher y Kailey, de 16 y 11 años respectivamente. Fue precisamente estar lejos de su primogénito cuando más lo necesitaba uno de los aspectos que destaca como lo más complicado del rodaje de Café con aroma de mujer. El actor ha explicado que justo antes de poner rumbo a Colombia para grabar, su hijo tuvo un accidente con un carro de golf por el que "no pudo caminar durante muchos meses". Levy lamenta que "me tocó irme y dejarlo ahí en medio de la recuperación". Además, no pudo regresar a casa con tanta frecuencia como deseaba porque coincidió con la crisis sanitaria y tenía "la responsabilidad de no contagiar a nadie de la producción".

El intérprete de 41 años ha recordado esos difíciles instantes en los que hablaba con su hijo y veía lo que estaba pasando en el hospital para segundos más tarde dejar a un lado sus problemas y concentrarse en las escenas que tenía que grabar para completar los 88 capítulos de los que consta la telenovela, en la que ha invertido doce horas al día de lunes a sábado. "Es un trabajo muy difícil", indica. Afortunadamente, Cristopher está completamente recuperado después de un año y medio y ha podido retomar su pasión por el béisbol con esfuerzo y ganas aunque pensaban que no iba a poder regresar. "Lloraba diciendo que lo iba a conseguir y ya está jugando otra vez en el campo. Eso es una felicidad para mí", ha dicho sin ocultar lo orgulloso que se siente.

VER GALERÍA

-Anna Simon da a luz a su hija y desvela su nombre

En la actualidad el éxito acompaña a William Levy, pero ha recalcado que no siempre ha sido así. Tras una dura experiencia en su Cuba natal, fue al mudarse a Estados Unidos a los 14 años cuando encontró ante sí un mundo lleno de oportunidades. Su debut como modelo le llegó de manera casual cuando una mujer, siendo él obrero, le dijo que tenía posibilidades y le habló de esa agencia. Al saber que necesitaba hacerse un portfolio para poder acceder, desecha la idea porque no tenía dinero para hacerse las fotos. Sin embargo, poco después el destino quiso que se resguardara de una gran tormenta en el edificio donde esa agencia tenía las oficinas y se decidió a pedir información. En ese mismo instante le contrataron y su carrera fue meteórica.

VER GALERÍA

Su planes de futuro en España

La mayor parte de los proyectos del actor se han desarrollado en ​​​​​​Estados Unidos y Latinoamerica, pero su futuro profesional está en España. Ahora va a estar unos días en Miami con sus hijos y a mediados de mayo regresará a nuestro país para grabar El conde de Montecristo, que tiene sus localizaciones en Madrid, las islas Canarias y otros puntos de la geografía. William está muy ilusionado con esta serie ya que se siente identificado con el personaje "porque ha vivido muchas injusticias" y como actor dice que tenía ganas de interpretar a alguien que tuviera tanto significado para él.

Loading the player...

Así es Sebastián Rulli, el gran rival de William Levy en el mundo de las telenovelas latinoamericanas

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.