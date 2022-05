'No sabemos si se nos va a ir la cosa...' Pablo Motos hace cambios en su programa ante la visita de William Levy El cubano protagoniza un fenómeno fan tan importante que la organización del espacio quiere tomar precauciones

El boom de Café con aroma de mujer ha convertido a su atractivo protagonista William Levy en uno de los actores más “perseguidos”. El increíble boom que ha provocado el cubano convierte cada una de sus apariciones en todo un acontecimiento, generando una intensa expectación que se repetirá seguro a las puertas del plató en el que se rueda un conocido programa de televisión. Ante la posibilidad de que se agolpen en los alrededores decenas de fans ansiosos por conseguir un autógrafo, una foto o incluso una mirada del reconocido intérprete, la organización del espacio, el primero que visita Levy en las cadenas de nuestro país, ya tiene un plan B.

Así es Sebastián Rulli, el gran rival de William Levy en el mundo de las telenovelas latinoamericanas

Elizabeth Gutiérrez defiende a su marido, William Levy, en medio del revuelo por su posible ruptura

VER GALERÍA

Así lo ha explicado Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, en cuyo escenario se sentará el artista para hablar de sus proyectos. Durante su último programa contó los cambios que planeaban previendo la expectación que supone va a despertar la llegada del intérprete. “Os voy a contar un dato interno, vamos a reforzar la seguridad porque no sabemos si se nos va a ir la cosa…” explicó Motos, pues parece que hubo una auténtica avalancha de peticiones para asistir como público a la entrevista. No es la primera vez que visita el formato un artista perseguido por el fenómeno fan y la estrella suele responder al cariño y la paciencia de los fans que no acceden al interior del recinto saludándoles desde una ventana. ¿Veremos este gesto dentro de unas horas?

La anécdota con Mercedes Milá

Se espera que el actor y modelo cuente algún detalle de los proyectos que tiene pendientes (alguno de ellos podría traerle de nuevo a España) y de su reciente campaña publicitaria para El Corte Inglés. La popularidad de Levy ha crecido como la espuma tras el estreno de la serie Café con aroma de mujer, en la que comparte créditos con Laura Londoño, aunque ya contaba en su currículum con exitosos títulos como Star, La tempestad, En brazos de un asesino y El fantasma de mi novia. Apareció además en la película Resident Evi: El capítulo final, donde interpretó a Christian.

VER GALERÍA

Gracias al fenómeno que ha protagonizado el cubano ha llamado la atención de miles de seguidores en todo el mundo que han caído rendidos a su atractivo. Ha protagonizado así una divertida anécdota con Mercedes Milá que no ha dudado en manifestar lo muchísimo que le gusta el actor, provocando un intercambio de mensajes en los que incluso William la felicitó por su 71 cumpleaños, refiriéndose a ella como “la mujer más bella de España”.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.