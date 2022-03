Así es Sebastián Rulli, el gran rival de William Levy en el mundo de las telenovelas latinoamericanas

Loading the player...

William Levy se ha hecho mundialmente conocido gracias a la telenovela Café con aroma de mujer. La serie ha arrasado en más de 50 países y ha permanecido en el número uno de lo más visto en Netflix durante casi dos meses. El actor estadounidense de origen cubano se ha convertido en todo un fenómeno. Pero, ¿sabes quién es su gran rival en el mundo de las telenovelas latinoamericanas? No es otro, que Sebastián Rulli, un viejo conocido en nuestro país que se dio a conocer aquí hace 15 años con la serie Mundo de fieras. Desde entonces, este actor argentino nacionalizazo mexicano ha encadenado éxito tras éxito y, entre otras muchas series, ha protagonizado Amores verdaderos, El dragón y actualmente triunfa con la nueva versión de Los ricos también lloran. Mientras que Levy tiene casi diez millones de seguidores en su perfil público, Rulli supera los once millones en sus redes. Ambos son, sin duda, los reyes de las telenovelas latinas. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

