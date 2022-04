William Levy sorprende a Mercedes Milá, 'la mujer más bella de España', por su 71 cumpleaños

En su 71 cumpleaños, Mercedes Milá ha recibido los mejores deseos de familiares, amigos y compañeros. Lo que no imaginaba la periodista es que iba a recibir la felicitación de William Levy. El protagonista de Café con aroma de mujer sabe que la presentadora catalana es una fiel seguidora de su trabajo y ha querido sorprenderla con un vídeo en el que le dedica una cariñosas palabras. "Este mensaje está dedicado a la mujer más bella de España: Mecedes Milá. Te mando un beso muy grande. Te quiero mandar muchas felicidades en tu cumpleaños, que Dios te bendiga, te siga regalando mucha salud y muchos años de felicidad. Te mando un besote grande y nos vemos pronto en España si Dios quiere", ha dicho el actor de origen cubano, que aparece vestido con una sudadera y una gorra negra.

VER GALERÍA

Tras recibir esta sorpresa que ella misma ha mostrado ilusionada, la presentadora de Dos por dos, Gran Hermano o Scott y Milá ha contestado públicamente al intérprete, que también ha trabajado como modelo. "Ay por Dios, William, la que has liado en mi corazón y en el de todas tus seguidoras, que somos muchísimas. Muchas gracias por la felicitación por mi cumpleaños. No sabes las ganas que tengo de conocerte in flesh, como decís vosotros, en carne viva. Lo comparto porque también tú lo has hecho y me gusta que veas el amor enorme que provocas y el amor que yo te tengo, que es mucho. Gracias", ha dicho Mercedes, quien ha reconocido que después de este mensaje no sabe "cómo seguir con mi día".

VER GALERÍA

No es la primera vez que Mercedes y William intercambian mensajes. En enero la periodista dijo que no le gusta mirar la cara de ningún hombre más y dio las gracias a la madre del actor porque "no se puede hacer nada más perfecto". Ante esos simpáticos piropos, el intérprete de 41 años reaccionó con unos emoticonos de risas y mandando besos. Tan fascinada está con Levy que incluso ha decidido ponerse una foto suya como fondo de pantalla en su teléfono móvil. "Estoy viviendo un enamoramiento ficticio parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad, solo en la imaginación de algunas mujeres. Él consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con esta fuerza y es una belleza de experiencia", reconocía.

Una serie que ha marcado a la presentadora

Además de haber descubierto al que considera el hombre más guapo del mundo, al que sitúa por encima de Paul Newman, Mercedes solo tiene elogios para la telenovela de Levy que ha conquistado a miles de espectadores a lo largo y ancho del mapa. Considera que el argumento es contagioso, que la historia que protagonizan el actor y Laura Londoño (Sebastián y Gaviota en la ficción) es un buen ejemplo de amor y reconoce que y cuando se pone frente a la televisión para ver un capítulo tiene ganas de viajar a Colombia, escenario de la trama. Tan aficionada es a esta serie de Netflix que la presentadora está convencida de que sus actores se quedarán a vivir para siempre en nuestros corazones.

