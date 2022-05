Anna Simon da a luz a su hija y desvela su nombre: 'Soy la persona más feliz del mundo'

La bebé ha llegado, es una niña y se llama Aina. La presentadora Anna Simon anunciaba este martes la feliz noticia de su primera maternidad con su pareja, el estilista Lucho Soriano. La presentadora catalana reveló su embarazo el pasado mes de febrero, cuando la gestación ya estaba muy avanzada, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. "Baby is coming... tic tac", escribía entonces llena de ilusión ante la inminente llegada de su pequeña. Ahora, la comunicadora de 39 años reconoce que "desde hace cuatro días soy la persona más feliz del mundo", confesaba sobre el estado de plenitud en el que se encuentra actualmente. Su hija venía al mundo el pasado viernes, 29 de abril, y era hoy cuando la orgullosa mamá ha querido presentarla a través de estas bonitas palabras donde desvela su nombre, además de compartir una entrañable imagen de la protagonista.

La que fue durante mucho tiempo colaboradora y presentadora suplente de Zapeando (laSexta) es muy celosa de su vida personal, pero sí que ha compartido alguna foto de la gestación en la que vimos, por ejemplo, lo grande que estaba ya su barriguita en abril. En el proceso ha publicado las imágenes con el hashtag "baby is coming", en una referencia al clásico "Winter is coming" de Juego de tronos. "Ya queda menos", decía también recientemente, recibiendo todo el cariño de amigos y compañeros tan conocidos como Chenoa, Xuso Jones, Barei o Irene Junquera. Por su parte, Lucho Soriano no se ha pronunciado ya que apenas utiliza sus redes sociales.

Actualmente, Anna presenta el reality Lloguer a primera vista de TV3 y el pasado año la vimos también como invitada en Nadie al volante de #0, ya que su contrato con Atresmedia terminó en 2020. Alterna sus apariciones televisivas con compromisos publicitarios, y en el pasado también hizo sus pinitos como actriz en películas como Torrente 5. Además, demostró como concursante de Tu cara me suena que no se le da nada mal cantar. Precisamente, la relación de Anna y Lucho comenzó en 2012, cuando se conocieron durante las grabaciones del talent show de imitadores de Antena 3. El estilista y peluquero ha trabajado en ficciones como Hache, Velvet Colección, Tres metros sobre el cielo, Wonder Woman 1984 o Campeones, habiendo conseguido incluso una nominación al Goya por la película Historia de mi muerte. Su recorrido comenzó en 2007 y entre sus primeros proyectos están Astérix en los Juegos Olímpicos o Pa negre.

Anna Simon empezó su trayectoria profesional en la televisión autonómica catalana, donde era colaboradora del programa Divendres. Y fue junto a uno de sus compañeros de ese formato, el intérprete Miki Esparbé (Perdiendo el norte, Reyes de la noche, El inocente), con el que vivió la única relación amorosa que ha trascendido a los medios de comunicación. No se le habían vuelto a conocer historias de amor, pero sí había hablado de la maternidad en una entrevista en TV3: "No tengo hijos, voy tarde pero me lo empiezo a pensar. Si fuera un hombre, no me lo estarías preguntando. Cuando una mujer llega a los 35, la pregunta es el niño cuándo. ¿Y si no quiero?", dijo tajante. Sin embargo, la maternidad sí que ha llamado a su puerta finalmente y se encuentra encantada con su nueva etapa.

