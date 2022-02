Anna Simón anuncia que está embarazada de su primer hijo

Anna Simón ha sorprendido con el anuncio de su embarazo. La presentadora, que se encuentra alejada del foco mediático desde hace casi dos años, ha mostrado a sus seguidores su incipiente barriga y ha escrito un claro mensaje junto al emoticono de un pollito saliendo del cascarón: "Baby is coming... tic tac". Después de años siendo uno de los rostros más representativos de la pequeña pantalla en España, la periodista finalizó su contrato con Atresmedia en junio de 2020 y no fue renovado. Se acabó así su presencia en el magazine de sobremesa Zapeando, donde fue sustituida por Lorena Castell. Tras su paso por programas como El Hormiguero o Tu cara me suena, la comunicadora comenzó un nuevo proyecto profesional en TV3 que no le era compatible con sus apariones en La Sexta, con tal mala suerte que solo estuvo en emisión durante cuatro días. El formato era una adaptación de Lodgers for Codgers, un programa británico que se emite en Channel 4 en el que jóvenes se van a vivir con personas mayores para ayudarse mutuamente.

Anna empezó su trayectoria profesional precisamente en la televisión autonómica catalana, donde era colaboradora del programa Divendres. Y fue junto a uno de sus compañeros de ese formato, el intérprete Miki Esparbé (Perdiendo el norte, Reyes de la noche, El inocente), con el que vivió la única relación amorosa que ha trascendido a los medios de comunicación. Muy celosa de su intimidad, no se le han vuelto a conocer historias de amor, pero sí había hablado de la maternidad en una entrevista en TV3: "No tengo hijos, voy tarde pero me lo empiezo a pensar. Si fuera un hombre, no me lo estarías preguntando. Cuando una mujer llega a los 35, la pregunta es el niño cuándo. ¿Y si no quiero?", dijo tajante.

Tras sus palabras, parece que la presentadora se lo ha pensado bien y finalmente será madre de su primer hijo, aunque todavía no se sabe el sexo del bebé. Además, en sus perfiles sociales ha disimulado muy bien su incipiente barriga durante muchas semanas compartiendo fotos en las que salía metida dentro del coche o con un jersey de punto muy ancho que tapaba todo su abdomen. Después de haber publicado la buena nueva, muchos han sido los amigos y los rostros conocidos que han dejado su comentario y han querido darle la enhorabuena por haberse convertido en mamá primeriza: "Felicidades preciosa", ha escrito Tamara Gorro. "Voy a ser tía", ha puesto también Cristina Pedroche.

Pero no solo su excompañera de programa, con la que mantiene una gran amistad desde hace años, ha querido apoyarla en este momento tan feliz. Dafne Fernández, Noemí Galera, Sara Escudero, Gisela, Quique Peinado, Juan Ibañez ('el hombre de negro') o Marta Fernández también han dejado sus muestras de cariño. "¡Enhorabuena! ¡Me alegro muchísimo por vosotros!", ha escrito Frank Blanco, presentador con el que compartió plató durante años en Zapeando.

