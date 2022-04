Cristina Pedroche cuenta el 'acuerdo matrimonial' que tiene con David Muñoz

Los acuerdos a los que llega una pareja en su vida en común fue el tema objeto de debate entre Cristina Pedroche y sus compañeros en la última entrega del programa en el que colabora. Con humor, como corresponde al formato televisivo, cada uno explicó qué pedirían a sus parejas y cuáles son los compromisos más curiosos que han escuchado, recordando el acuerdo prematrimonial que Jennifer López habría impuesto a Ben Affleck que ha sido tan comentado estos días. La propia Cristina explicó una de las condiciones que ha “impuesto” en su relación con su marido David Muñoz, que tiene mucho que ver con el trabajo del reputado chef.

“Yo no cocino nada. Tengo un acuerdo con él que mínimo a la semana me tiene que hacer la cena una o dos veces” aseguró con simpatía en Zapeando. Sus compañeros bromeaban con que no esperaban este tipo de condición que, según añadió Cristina, su marido cumple sin quejas, aunque “cocinar no es lo que más le apetece al llegar a casa de trabajar”. No es la primera vez que la presentadora presume de lo bien que se alimenta, pues comparte con Muñoz una faceta foodie que les lleva a probar diversas propuestas gastronómicas.

Se declaró con unas croquetas

Siempre que viajan aprovechan para descubrir nuevos sabores, una variada cultura gastronómica que luego el chef plasma en sus recetas. El creador de Diverxo ha encontrado además en su mujer la mejor ayudante para elaborar alguno de sus platos, como por ejemplo una suculenta tarta de queso cocinada por Cristina y bautizada con su nombre. También ha creado Muñoz las croquetas de la Pedroche, que nacieron después de 100 combinaciones de sabores diferentes. De hecho fue precisamente esta receta la que cocinó el chef para declararse. "Me preparó unas croquetas muy interesantes y me dio un anillo. Pero primero se lo había pedido yo" comentó Cristina en su programa.

La presentadora ha manifestado en varias ocasiones la suerte que tiene de tener al lado a un cocinero como David, con quien se casó en 2015, con mensajes como este. “Llevo desde finales del 2014 viajando por los mejores restaurantes del mundo, comiendo en las mejores casas gastronómicas, aprendiendo de los mejores, empapándome de la cultura gastronómica de todos los lugares a los que viajo, estudiando muchos ingredientes y técnicas de cocina, recorriéndome todos los templos con estrella, invirtiendo mucho tiempo en aprender, esforzándome en recordar cada sabor, cada textura... Llevo desde el 2014 inmersa en un mundo maravilloso y mágico. Y llevo desde el 2014 siempre volviendo a la mejor casa, la única. Por supuesto que hay muy buenos restaurantes y muchos templos gastronómicos que me han fascinado, que me fascinan. Pero lo de Dabiz, de verdad, que es otra cosa. Es absolutamente único”.

