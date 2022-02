Cristina Pedroche recuerda cómo David Muñoz le pidió matrimonio con croquetas

Cristina Pedroche supo nada más conocer a David Muñoz que había encontrado al hombre con el que quería pasar el resto de su vida. Hace más de seis años la presentadora anunciaba en exclusiva en las páginas de la revista ¡HOLA su boda con el chef y nos mostraba su precioso anillo de compromiso. Describió entonces su pedida de mano cómo mágica: "Le respondí ‘sí quiero’ y luego me puse a llorar, no podía parar". Ahora pasado el tiempo y durante de sus intervenciones en el programa Zapeando ha dado detalles de cómo fue ese momento tan romántico, en el que no faltó el guiño gastronómico de David Muñoz.

"Yo empecé con David y a las dos semanas ya dije que me quería casar con este señor, y se lo pedí yo”, reveló ante la curiosidad de todos los presentes en el programa. Fue entonces cuando su compañera Lorena Castell quispo ahondar más en cómo fue su pedida de mano y le preguntó. ´"¿Cómo se lo pediste?" A lo que Cristina respondió: "Pues diciéndole ‘me quiero casar contigo’”. La presentadora explicó que fue primero ella la que le pidió matrimonio, aunque luego prosiguió él. "Le hice cosas bonitas y él también a mí. Me preparó unas croquetas muy interesantes y me dio un anillo. Pero primero se lo había pedido yo", ha querido destacar. Pedroche ha aseguradoque ese toque culinario de las croquetas fue sin duda algo que la conquistó aún más.“Mejor pedida de mano que con unas croquetas a mí no se me ocurre”, concluyó entre risas en el plató de su programa.

Cristina Pedroche y David Muñoz se dieron el 'sí quiero' por sorpresa el 24 de octubre de 2015, una boda muy original cuyas imágenes exclusivas fueron publicadas en la revista ¡HOLA La pareja organizó su enlace a su medida: lo celebraron en su casa y ante un notario. Dejando a un lado las tradiciones, tampoco vistieron los típicos trajes de boda ya que se dieron el "sí" en vaqueros y zapatillas, algo que ya había avanzado la colaboradora, que especificó que sería algo íntimo. Y lo cumplieron, ya que en la lista de invitados sólo estaban sus padres. Pero el enlace fue, sin embargo, muy emotivo. "Lo único especial que llevaba puesto era el collar de mi abuela. Siempre la echo de menos, pero esa mañana quizá, un poco más", comentó Cristina recordando a su abuela que había fallecido un año antes. "Soy de lágrima fácil... Me emocioné mucho y algunas lágrimas cayeron. Sé que habrá gente que piense que es solo una firma, pero la verdad es que nos hacía muchísima ilusión", contó la presentadora.

La pareja ha celebrado ya su sexto aniversario de boda y no dejaron escapar la ocasión de celebrarlo con una escapada romántica a Londres. Desde allí, la colaboradora de Zapeando recordó el día que se casaron con una tierna secuencia donde su marido la besa con cariño mientras están tumbados sobre la cama y a continuación relató cómo había sido su viaje a la City, una ciudad que conocen a la perfección y que ineludiblemente también forma parte de su preciosa historia de amor.

