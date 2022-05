Silvia Abascal sorprende al anunciar que lleva separada dos años del padre de su hija

Silvia Abascal siempre ha sido muy discreta en lo que a su vida personal se refiere. La actriz de populares series como Al salir de clase o Cuentame vive dedicada a su trabajo y a la gran pasión de su vida, su hija Leona, nacida de su relación con el también actor Xabier Murua. La artista marileña se desvive por la pequeña, que cumplió cuatro años a principios de año. "Es maravillosa, espectacular, es disfrutona, está llena de energía. Estoy enamorada de ella", ha asegurado a la agencia Europa Press.

Acto seguido, hacía una sorprendente revelación al confesar que su relación con el actor acabó hace bastante tiempo. "Yo me separé hace dos años", confesó con total naturalidad al hablar del padre de su hija. La artista, de 43 años, quiso añadir que ambos compaginan las tareas de crianza de la pequeña Leona, aunque prefirió no revelar más detalles sobre este asunto.

Recordemos que Silvia Abascal y Xabier Murua fueron amigos antes que pareja, se conocieron hace veinte años a través de Sergio Peris-Mencheta, actor con el que Silvia estuvo saliendo hace muchos años y quien la dirige ahora en la obra de teatro Ladies Football Club. Por su parte, Murua ha participado en películas como Por los pelos y El Capitán Trueno y El Santo Grial o en series de televisión como La cocinera de Castamar, Señoras del (h)AMPA, Hospital Central o La fuga.

Silvia Abascal vive ahora en Madrid después de un tiempo retirada en el campo tras el ictus que sufrió en 2011. La actriz de Pepa y Pepe está totalmente recuperada, pero convive con ciertos problemas acústicos que siguen estando presentes y para ella se hace difícil sobrellevar el ruido que hay en la capital. "Me cuesta, sobre todo, el sonido de Madrid lo que más. No es lo mismo que el campo, por supuesto. Por suerte, hiperacusia, a mejor, acúfenos (pitidos en el oido) siguen pero bueno, ahí voy. Todo muy bien". La intérprete se muestra optimista tras todos los obstáculos que ha superado con lucha y tesón en su vida: "Es tanto lo pasado, por unos acúfenos no vas a protestar". Abascal disfruta de la gran acogida que ha tenido su última obra de teatro representada en Madrid, Ladies Football Club, junto a algunos de los actores con los que coincidió en Al salir de clase, y pronto comenzará el rodaje de Montecristo con William Levy, el actor cubano que ha elonquecido a sus fans en su última visita a España.

