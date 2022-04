El conde de Montecristo, el personaje con el que la duquesa de Cornualles se iría de cena

La duquesa de Cornualles es una ávida lectora y su pasión por la literatura es uno de los asuntos en los que más involucrada está. Durante el confinamiento animó a los británicos a que aprovecharan tanto tiempo de encierro en casa para desempolvar algunos ejemplares y disfrutar del placer de leer un buen libro. En esos tiempos difíciles dijo que “muchos de nosotros encontramos consuelo en la lectura, para encender nuestra imaginación, llevarnos de viaje y hacernos reír”. Más tarde inauguró su propio club de lectura en internet, que está de lo más activo y ha respondido a algunas de las preguntas de sus seguidores. Recién llegada de un viaje por Irlanda con su marido, el príncipe Carlos, y tras el servicio de acción de gracias por la vida de Felipe de Edimburgo, la Duquesa ha respondido que de todos los personajes literarios le gustaría invitar a cenar al conde de Montecristo, entre otros.

VER GALERÍA

“Tengo una mezcla bastante extraordinaria, ha dicho la Duquesa en un vídeo que grabó hace unos días. “Tendría al conde de Montecristo [de Alejandro Dumas]. También a dos personajes bastante tortuosos para darle vida a todo. La señora Danvers [de la novela llevada al cine Rebecca], vestida de negro, y al conde Fosco, de La mujer de blanco. Creo que causarían muchos problemas, pero querría a alguien un poco diferente”. En esta cena tan literaria, Camilla también asegura que contaría con Elizabeth Bennett [de Orgullo y prejuicio], “es mi heroína, una mujer fuerte para mantener el espectáculo, por así decirlo”. La mesa literaria soñada por la duquesa de Cornualles no se queda ahí ya que también estaría compuesta por “el tío Matthew, de En busca del amor, para mantener a todos bajo control”. “Hay muchas más figuras que me gustaría tener, pero creo que sería una mezcla muy buena”, finalizó.

- Camilla conoce a Camilla: el encuentro de la duquesa de Cornualles con su doble en 'The Crown'

- La duquesa de Cornualles desvela su hoja de ruta para cuando sea Reina consorte

En su intervención, la duquesa de Cornualles también abordó el tema de la alfabetización de los niños pequeños y de lo importante que es que cojan el hábito de la lectura desde bien pronto. “Obviamente, primero tienes que aprender a leer porque si no sabes leer ¿cómo te va a ir en la vida? No vas a poder leer carteles, no vas a poder leer formularios de solicitud. Hay que aprender a leer desde una edad temprana, creo que eso es muy importante”. “Creo que es una misión de los padres leerles a los niños desde muy pequeños para que ellos también lo hagan”, manifestó.

VER GALERÍA

Para la duquesa Camilla, la lectura abre un mundo de posibilidades infinitas. “No importa lo joven que seas porque cuantas más historias leas e interiorices, más interesado estarás en el futuro. Creo que para todos, leer una historia puede llevarte a muchos mundos diferentes. Puedes ir a lugares a los que pensaste que nunca llegarías. Puedes ir a diferentes países. Por muy difíciles que sean las cosas, puedes alejarte de ellas y adentrarte en tu propio mundo por un tiempo. Simplemente aléjate de todo lo que te moleste y lee un libro, creo que es lo más terapéutico que puedes hacer. Después del confinamiento, especialmente, cuando todos estábamos en un mundo que no entendíamos ¿Qué mejor que buscar un libro? Mucha gente ha comenzado a leer de nuevo, lo cual es una muy buena noticia”, concluyó.

Loading the player...

Haz click si quieres ver el documental ‘Carlos y Camila: Historia de un matrimonio’, un programa especial en el que recordamos la historia de amor de la pareja. Ambos han superado muchas adversidades para estar juntos y tuvieron que esperar más de 30 años para poder contraer matrimonio. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!