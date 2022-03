La duquesa de Cornualles desvela su hoja de ruta para cuando sea Reina consorte

La duquesa de Cornualles ha asegurado que será un "gran honor" aceptar el cargo de Reina consorte, una responsabilidad que tendrá cuando el príncipe Carlos suceda a su madre como monarca de Reino Unido. En una conversación con la presentadora de BBC Emma Barnett sobre su trabajo con las víctimas de violencia doméstica, Camila ha dejado clara su hoja de ruta cuando cambie de cargo, explicando que su ilusión es seguir colaborando con esta y otras causas que sean importantes para ella "durante toda una vida". Entre los temas que más le interesan y en donde tiene centrada su agenda están la lucha contra la osteoporosis, además de contra la pobreza y otros tipos de violencia contra la mujer; pero también a favor de la educación y el bienestar animal.

- La duquesa de Cornualles se siente 'muy, muy honrada' por su futuro título de Reina consorte

VER GALERÍA

"Voy a seguir trabajando con estas causas. Sabes que si empiezo algo así no voy a abandonarlo a la mitad, voy a seguir intentando y ayudando a gente como Diana", ha comentado Camila de Cornualles, refiriéndose a Diana Parkes, cuya hija Joanna Simpson fue asesinada por su marido en 2010, y que formó parte de un encuentro con la Duquesa ese mismo día. "Necesitamos ayudar a que cambie la cultura. Creo que tenemos que empezar desde el principio y que los niños en el colegio aprendan lo que es el respeto", ha insistido la mujer del príncipe Carlos. Además, se ha preocupado por las estadísticas en Reino Unido, que muestra que las denuncias no paran de crecer y que en el último año la cifra se situó un 6% más alta que la del anterior. "No creo que la situación haya mejorado nada. El confinamiento fue horrible porque la gente no podía escapar y se ve cómo han subido los números", ha insistido la que será próxima Reina consorte de Inglaterra.

- La duquesa de Cornualles da positivo en COVID cuatro días después de su marido, el príncipe Carlos

No es la primera vez que Camila muestra su compromiso con la causa, puesto que a principios de mes se reunió con las supervivientes de la organización benéfica Voices, de la ciudad de Bath. De hecho, en alguna ocasión ha hecho referencia en sus palabras a algunos de los casos que más han impactado en el país anglosajón. Esta entrevista, de la que solo se ha emitido el avance, se emitirá por completo este jueves pero fue grabada hace algunas semanas, antes de que la Duquesa diera positivo por coronavirus el pasado 14 de febrero.

VER GALERÍA

- 70 años de reinado de Isabel II: foto a foto, de la coronación a su Jubileo de Platino

Camila se ha mostrado también ilusionada por festejar este año el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, que continúa recuperándose tras infectarse con covid. "Es precioso tener algo que esperar, ¿no? Es decir, todos hemos pasado unos momentos muy difíciles. Hemos estado aislados de nuestra familia y amigos y ahora podemos volver a juntarnos para celebrar", ha compartido la mujer del príncipe Carlos. Después de que la monarca confirmara que su nuera heredaría el título de Reina consorte, la Duquesa aseguró sentirse "muy, muy honrada" en la inauguración del Nourish Hub de UK Harvest, al oeste de Londres. Un comedor comunitario diseñado para combatir precisamente el aislamiento social y la soledad que tantos han sentido en los dos últimos años desde que comenzara la pandemia.