Camilla conoce a Camilla: el encuentro de la duquesa de Cornualles con su doble en 'The Crown' La divertida escena se produjo durante una recepción que celebró la mujer del príncipe Carlos con motivo del Día Internacional de la Mujer

Clarence House ha sido el escenario de un inaudito encuentro: el de Camilla de Cornualles con... ¡Camilla de Cornualles! O, al menos, su doble en la ficción. La mujer del príncipe Carlos ha celebrado una recepción con motivo del Día Internacional de la Mujer y entre sus invitadas estaba la actriz Emerald Fennell, quien interpreta precisamente a la mujer del príncipe Carlos en la serie The Crown. Una curiosa escena en la que ambas han mostrado su sentido del humor: "Es muy reconfortante saber que, si me caigo en cualquier momento, mi alter ego ficticio está para tomar el control", ha bromeado Camilla. Dale al play y no te lo pierdas.

