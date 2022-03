La reina Letizia y otras 'royals' que han dado un paso al frente en defensa de los derechos de las mujeres

El mes de marzo tiene nombre de mujer. Este martes es el Día Internacional de la Mujer, que recuerda la lucha de las féminas por su participación en la sociedad y su plena igualdad en todos los aspectos de la vida. Aunque las condiciones de las mujeres difieren mucho de la parte del mundo en la que habiten, lo cierto es que en los últimos tiempos el movimiento feminista ha resurgido con fuerza. Tanto es así que las reivindicaciones y la lucha de la mitad de la población ha llegado hasta los Palacios y son muchas las royals que se han involucrado en dar visibilidad y pronunciarse al respecto. La reina Letizia es una de ellas, pero antes, Isabel II fue pionera en romper techos de cristal en una sociedad, la de mediados del siglo XX, donde no era nada habitual ver a una jefa del Estado de tan solo 25 años, en un ambiente marcadamente masculino. Meghan Markle, duquesa de Sussex, es también otra de las mujeres de la realeza que ha enarbolada como propia y con gran vehemencia la causa feminista. A las reinas y princesas les interesan todos los temas relacionados con las mujeres, los que tienen que ver con el acceso a la educación de las niñas, pasando por el acceso a puestos de responsabilidad en el trabajo, pasando por la lacra de la violencia machista, la delicada situación de las niñas y jóvenes en zonas de conflicto... Hacemos un repaso por las causas que apoyan las damas de las Casas Reales en su defensa de las mujeres

VER GALERÍA

La reina Letizia y sus poderosos mensajes

Hace unos días, doña Letizia ponía el foco en la guerra de Ucrania y lo hacía desde la perspectiva femenina. Sin palabras expresó su apoyo a las víctimas del conflicto bélico llevando una blusa típica realizada por mujeres ucranianas, todo un gesto de apoyo que ha sido copiado por algunos rostros conocidos, como la presentadora Susanna Griso. No es la primera vez que usa la ropa para lanzar poderosos mensajes. En junio de 2021, llevó un vestido de Ulises Mérida que escondía un poderoso mensaje de superación, ya que había sido confeccionado por mujeres de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, que trabaja para prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos. A doña Letizia le interesa todos los ámbitos del universo femenino. Se muestra preocupada porque “cada niña nacida en cualquier lugar del mundo debería tener la posibilidad de elegir lo que quiere en la vida porque es maravilloso ser mujer… o al menos debería serlo”, aseguró en 2021 ante las injusticias como el analfabetismo, los matrimonios infantiles, la mutilaciones genital… Su labor de concienciación también ha sio galardonada. En noviembre de 2019 recibió de manos de su marido un premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Tras recibir el galardón dijo: “El recuerdo permanente y respetuoso para todas las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 52, en lo que va de año”, dijo, mientras el auditorio la aplaudía. En sus intervenciones sobre las mujeres habla claro y va directa al grano, para algunas injusticias que son “totalmente inaceptables”. También se ha involucrado con el acceso a los puestos de responsabilidad de las mujeres dentro de las empresas y los organismos.

VER GALERÍA

- La reina Letizia defiende el papel clave de la mujer en el comercio internacional

- Doña Letizia aporta su granito de arena para visibilizar a las científicas

Isabel II, la pionera

Solo por las circunstancias en las que Isabel II subió al trono ya puede considerarse una royal pionera en asuntos femeninos. La monarca británica tenía tan solo 25 años cuando en 1952 se convirtió en la Reina de una de las principales potencias mundiales. A mediados del siglo XX, las mujeres tenían un papel muy poco notable en asuntos de Estado y supo lo que era abrirse paso en un mundo de hombres que en muchas ocasiones la miraban con condescendencia. Su gran determinación y responsabilidad la han hecho convertirse en una monarca respetada en todo el mundo y muy moderna y empoderada, que aunque no se manifiesta en público sobre sus ideas personales es considerada una gran feminista por romper lanzas y dar naturalidad a que una mujer sea la cabeza visible de un país. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en mecánica de automóviles y se reinado pasará a la historia como uno de los más importantes de todos los tiempos.

VER GALERÍA

Diana de Gales, la rebeldía de un princesa inocente

Diana de Gales representaba para la Familia Real británica todos los valores tradicionales que una mujer de la realeza debía tener. Era joven, inexperta e inocente. Sin embargo, ella no se dejó pisotear y alzó la voz ante los problemas maritales que tenía y que se esperaba que callara. No lo hizo, consideró que no se merecía vivir en un matrimonio que era una farsa, buscar su felicidad y no anteponerla a la de un hombre. Impuso una forma diferente de llevar sus tareas oficiales e incluso eclipsó al heredero al trono. Una vez separada de Carlos de Inglaterra desarrolló su propia agenda, con temas muy transgresores para la época como era el SIDA y dando voz a los sin voz y a los más desfavorecidos de la sociedad, un tema que hasta entonces no se tocaba en la realeza. Usó como nadie su imagen para conseguir poner el foco en las causas que la interesaban.

VER GALERÍA

Meghan Markle, la duquesa feminista

La duquesa de Sussex es una de las mujeres del ámbito de la realeza que más preocupada se ha mostrado por defender la igualdad. Su perfil es claramente feminista y presume de ello. Desde bien pequeña apostó por que nadie fuera más que nadie y es que a su condición de mujer, se le suma el hecho de que además proviene por vía materna de una familia afroamericana. Sabe lo que es pelear las cosas desde bien pequeña y rara es la aparición pública en la que no pone en valor el esfuerzo de las mujeres. Durante la pandemia y embarazada de su segunda hija dijo desde su casa de California: “Mi esposo y yo creemos que es fundamental que nuestra recuperación de prioridad a la salud, la seguridad y el éxito de todos, pero en particular de las mujeres que se han visto desproporcionalmente afectadas por esta pandemia. Las mujeres, y especialmente las mujeres de color, han visto desaparecer una generación de beneficios económicos”, dijo. Meghan tiene en su madre, Doria Ragland, una mujer hecha a sí misma, a su mujer fuente de inspiración. Ha participado en eventos internacionales feministas como el Girl Up Leadership Summit, que pretende animar a las chicas más jóvenes a alzar su voz y convertirse en las líderes del cambio. También suele llevar camisetas con mensajes y hasta joyas feministas.

VER GALERÍA

Duquesa de Cornualles, muy concienciada contra el abuso sexual

La duquesa de Cornualles, futura Reina consorte de Gran Bretaña, trabaja codo con codo con organizaciones benéficas que ayudan a víctimas de violencia doméstica. A través de su imagen pública trata de dar visibilidad al tabú de los malos tratos. Desde hace más de una década se implica para concienciar sobre el tema de las violaciones y las agresiones sexuales. Ha visitado centros que tratan a mujeres víctimas de violación para conocer al personal y alas víctimas que usan estos servicios. En 2013 creó la iniciativa Wash Bag, proporcionando bolsas de aseo con gel, champú y otros productos de tocador para que los usen las mujeres víctimas de agresión sexual tras ser examinadas por el forense. Además es presidenta del Festival Mujeres del Mundo para empoderar a las mujeres.

VER GALERÍA

La condesa de Wessex normaliza la menopausia

En el Día de la Mujer de 2019, la condesa de Wessex anunció su compromiso de defender a las mujeres y prevenir la violencia sexual en los conflictos. También destacó el papel positivo que desempeñan las mujeres en la construcción de la paz y la estabilidad de las naciones tras las guerras. Sobre ello ha hablado en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU en Nueva York. En la India se interesó por cómo las mujeres habían contribuido a que el país se mantuviera en paz. También ha viajado a Kosovo para poner el foco en el trauma y el estigma al que se enfrentan las mujeres víctimas de violaciones durante la guerra entre los años 1998 y 1999. Además, la esposa del príncipe Eduardo también ha hablado de otro tabú que tienen las mujeres de mediana edad como es la menopausia. “En realidad, deberíamos celebrar el hecho de que ya no tenemos que lidiar con los periodos; debería ser una liberación, pero en su lugar te sientes encadenada porque se describe como algo increíblemente negativo”, aseguró, a sus 56 años, sobre el climaterio del que “nadie habla”.

VER GALERÍA

Máxima de Países Bajos, feminista en clave económica

Es la madre de una futura Reina y como antigua experta en inversiones defiende la reducción de la pobreza a través de las finanzas inclusivas. Es asesora de la ONU y cree que diversos productos financieros son capaces de transformar la vida de las mujeres. En una conferencia de prensa le preguntaron si creía que la excanciller alemana, Angela Merkel, era feminista. Respondió que: “Quiero que todas las mujeres tengan libertad de elección y oportunidades que puedan aprovechar y ser felices y estar orgullosas de sí mismas. Si eso es feminista, yo soy feminista”, dijo la roya de origen argentino y madre de tres hijas.

Rania de Jordania, un ejemplo en Oriente Próximo

Es conocida en medio mundo por su belleza, pero detrás de eso hay una Reina muy preocupada por la igualdad. Es un claro ejemplo de empoderamiento femenino dentro del hogar. Su hija Salma se convirtió en la primera mujer jordana que completó la formación preliminar como piloto de avión en la Academia Militar de Sandhurst. Espera que su familia sirva de fuente de inspiración y es un faro para las mujeres de Oriente Medio y la opresión a la que se ven sometidas por los radicalismos religiosos. En la cumbre HeforShe de 2018, elogió a las mujeres árabes por su “espíritu de acero”. Llamó a los hombres a ser aliados, instándolos a “levantar a las mujeres agobiadas por obstáculos”. También apuesta por la inversión para el avance de las mujeres, tal y como señaló en el año 2018 durante una reunión de la Fundación de Naciones Unidas celebrada en Washington donde manifestó: “Las mujeres trabajadoras no solo son capaces de ayudar a sus familias, sino que refuerzan la productividad y ayudan al crecimiento de sus comunidades y de sus países”.

VER GALERÍA

Mette-Marit de Noruega, con camiseta feminista

Aunque por culpa de su enfermedad, una fibrosis pulmonar, su agenda se ha reducido desde 2018, la Princesa también ha usado la moda para ‘hablar’ sin palabras. Se la ha visto con camisetas reivindicativas que fomentan la concienciación sobre la igualdad de género y que tienen un toque solidario pues las ventas de las prendas van para las campañas de la ONU contra la violencia de las mujeres.

María Teresa de Luxemburgo, enfocada en las mujeres de zonas peligrosas

Desde el año 2014, María Teresa de Luxemburgo es especialmente sensible a la estigmatización que sufren las mujeres y niñas de la violencia sexual en zonas peligrosas del mundo. Ha creado el Foro Internacional Stand Speak Rise Up! en Luxemburgo para poner fin a la violencia sexual en las partes más sensibles del planeta, donde las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda. Está centrada en denunciar la violación como arma de guerra y cuenta con el apoyo de muchos rostros conocidos a lo largo y ancho de todo el planeta. Ha viajado hasta el Líbano, para ver sobre el terreno los problemas de este colectivo y para encontrarse con supervivientes de violencia sexual entre refugiadas y migrantes. Ha pedido una alianza internacional que reúna a supervivientes y personalidades de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer la lucha contra las mujeres en situaciones de conflicto, mejorar la prevención e implementar soluciones adecuadas. En 2020 fue invitada por la OTAN a participar en un debate sobre el asunto.

VER GALERÍA

Mary de Dinamarca, la última que ha defendido a las mujeres

Aunque Mary de Dinamarca, mujer del príncipe Federico, está muy concienciada en los temas que acechan a la infancia de los países desarrollados como es el acoso escolar, lo cierto es que la violencia de género es otra de las lacras contra las que lucha. Desde el año pasado, la nuera de la reina Margarita está muy concienciada en los problemas de las mujeres y así participó en el Foro por la Generación de la Igualdad que se celebró en el verano de 2021 en París, donde se debatió sobre la importancia de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la actualidad y en las generaciones venideras.