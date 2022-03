Mary de Dinamarca, la última royal en defender los derechos de la mujer

La princesa Mary de Dinamarca ha demostrado estar muy comprometida con las causas medioambientales. De hecho, es presidenta de la sucursal danesa del órgano Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) desde junio de 2020. Pero salvar los bosques y conservar nuestro entorno no es la única iniciativa de la esposa del príncipe Federico; también está estrechamente vinculada con la lucha por la igualdad de género. Este miércoles ha participado en el Foro por la Generación de la Igualdad que se ha celebrado en París, ciudad hasta la que ha viajado para encontrarse con personalidades como la directora ejecutiva de la ONU Mujere; Phumzile Mlambo-Ngcuka, y la directora adjunta, Anita Bhatia.

La cumbre organizada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha tenido como núcleo la importancia sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en nuestra generación pero, sobre todo, en las futuras. La princesa heredera de Dinamarca ha cumplido con su rol de defensora honoraria de esta causa y ha hablado sobre el relevante trabajo que se debe realizar para asegurar una mayor diversidad entre los líderes mundiales y fomentar que las mujeres puedan acceder a puestos de liderazgo. Junto con el ministro de Ayuda al Desarrollo danés, Flemming Møller Mortensen, Mary ha destacado que el empoderamiento femenino debe realizarse a través de iniciativas ambiciosas y sostenibles.

Unión entre las royals para combatir la desigualdad

La princesa heredera de Dinamarca se ha sumado a la lista de miembros de la realeza que, desde su posición como Jefas de Estado, fomentan y promueven la lucha por los derechos de la mujer. El caso más cercano es el de la reina Letizia, quien en los últimos años ha participado en cumbres y reuniones en las que ha declarado su compromiso con la igualdad. El pasado mes de mayo participó en una reunión de trabajo con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, cuyo objetivo fue erradicar la discriminación de género. Un mes antes, y junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, presidía el acto "Mujer e Internacionalización de la Economía Española" para apoyar una mayor participación de las mujeres en la actividad internacional. Su participación demuestra su estrecho vínculo con esta causa que la ha llevado a presidir numerosas cumbres y asambleas para conseguir un objetivo común.

Meghan Markle es una de las royals más activista de los últimos años. Desde que inició su romance con el príncipe Harry, ha mostrado su compromiso con numerosas causas sociales como la lucha contra la discriminación racial o la ayuda a los más desfavorecidos. La igualdad de género la ha llevado también a conceder numerosos discursos y a participar en reuniones y cumbres. "Las mujeres no necesitan encontrar su voz, ya tienen voz. Ellas necesitan sentirse empoderadas para usarla y la gente necesita ser alentada para escucharla", explicaba la duquesa de Sussex en una mesa redonda organizada por la Royal Foundation. No en vano, su lucha por los derechos femeninos comenzó cuando tenía apenas 11 años y decidió escribir cartas sobre su inquietud a personalidades como la Primera Dama de Estados Unidos en aquel entonces, Hilary Clinton, la presentadora, Linda Ellerbee, y la abogada feminista, Gloria Allred.

La reina Máxima de los Países Bajos trabaja mano a mano con la directora general de Women INC para mejorar la oportunidad de oportunidades laborales para las mujeres. Participó en 2018 participó en la 73 Asamblea General de la ONU para promover la financiación empresarial femenina de los países en desarrollo. Rania de Jordania, quien se caracteriza por su compromiso en ayudar a aquellos que más lo necesitan, declaró ya en 2008 su firme apoyo en la inversión para el avance de la mujer. Lo hizo en la reunión de la Fundación de Naciones Unidas celebrada en Washington donde su intervención fue muy bien recibida: "Las mujeres trabajadoras no solo son más capaces de ayudar a sus familias, sino que refuerzan la productividad y ayudan al crecimiento de sus comunidades y de sus países".

