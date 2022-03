Las lágrimas de Mary de Dinamarca al recordar a su madre, fallecida hace 23 años

No fue uno de los compromisos más sencillos de su agenda pues los recuerdos, inevitablemente, la embargaron. Mary de Dinamarca no pudo evitar dejarse llevar por el intenso sentimiento de nostalgia que siente cuando piensa en su madre, a la que perdió repentinamente cuando tenía 25 años. Durante su discurso en la conferencia con motivo del 20 aniversario de la asociación Children, Youth and Grief, de la que es patrona desde 2013, se le entrecortó la voz en varios momentos y las lágrimas rodaron por su rostro. La princesa dejó que su corazón hablara mientras pronunciaba las conmovedoras palabras que dirigió a los asistentes sobre qué significa perder a un familiar cercano y querido.

Mary de Dinamarca comparte su dolor de perder a su madre

El paso al frente de Mary de Dinamarca

VER GALERÍA

Explicó la importancia que tienen diversos gestos en el proceso de duelo que se atraviesa tras la pérdida. Es relevante recordar a la persona que ya no está con nosotros a lo largo de los años posteriores, tal y como señaló la mujer del príncipe Federico, que, viendo estas imágenes, deja claro que su madre sigue muy viva en su memoria. Aunque tuvo que detenerse a tomar aire y se limpió las lágrimas que mojaban sus mejillas, Mary finalizó su intervención recuperando la entereza y aportando, generosa, una valiosa experiencia personal que seguro podrá ayudar a otros. La citada organización se encarga de apoyar a niños y jóvenes enfermos y a las familias que sufren la pérdida de un ser querido, en sus momentos más dolorosos.

VER GALERÍA

Tenía 25 años cuando la perdió

Henrietta Donaldson falleció inesperadamente durante una intervención de corazón en 1997, y no han sido pocas las veces que la princesa Mary ha hablado sobre lo que sintió entonces y cómo logró seguir adelante. “Yo tenía 25 años. Llegó demasiado pronto” le dijo en 2016 a un joven de 15 años (formaba parte precisamente de la citada asociación) que perdió a su padre. “Es tan difícil verlo de otra manera cuando se está tan cerca y es tan personal, pero a medida que pasan los años, se aprende a apreciar el tiempo que tuvieron juntos como un regalo. Y la pérdida ofrece algo que de otro modo no habrían tenido. Te hace una persona fuerte” le explicó.

Loading the player...

El entrañable detalle que atesora Mary de Dinamarca en su despacho

En la revista Australian Women´s Weekly se publicaron hace años (2014) unas palabras que la princesa danesa le dedicó a su progenitora, recordando los valores de igualdad que heredó de ella y que ahora transmite en defensa de la mujer. “Mamá sin duda me enseñó a ser independiente, a confiar en mí misma, a creer en mí misma y a hacer lo que quisiera hacer. Y que si voy detrás de un objetivo, lo puedo conseguir” apuntó.